[{"available":true,"c_guid":"dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","shortLead":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","id":"20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecf2708-62de-4cdc-8ca4-22010b74d3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","timestamp":"2019. július. 18. 12:47","title":"Drónnal szálltak az óriási szemétsziget fölé Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"Hont András","category":"kultura","description":"Sötétség délben (is). ","shortLead":"Sötétség délben (is). ","id":"20190716_hont_fekete_sima_barsony_takaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8116ee-cddf-4080-991b-f654f1c08ed0","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_hont_fekete_sima_barsony_takaro","timestamp":"2019. július. 16. 15:25","title":"Hont: Fekete, sima, bársony Takaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff51447-1c2d-404f-a027-907d4e68eab9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal operáló alapítványi iskoláját. A kivitelezés költsége már átlépte a 3,5 milliárd forintot, a kormány összesen 6 milliárd forint közpénzt adott az iskolára a Modern Városok-programból. ","shortLead":"Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal...","id":"20190716_200_millio_forint_kozpenzbe_kerul_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskola_felszerelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cff51447-1c2d-404f-a027-907d4e68eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9c388e-50d9-4b60-8b7a-841bc45523ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_200_millio_forint_kozpenzbe_kerul_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskola_felszerelese","timestamp":"2019. július. 16. 14:38","title":"200 millió forint közpénzbe kerül a milliós tandíjjal induló elit magániskola felszerelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1a20d2-cfd6-4380-bf17-992a79db217c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Képtelenség visszafejteni, hogy ez a vékonykának tűnő önbizalom hányszor lett újraalapozva, szilánkosra törve, hogy hány templomszagú vasárnapi kórus, éjjeli séta és teleírt papír jutott egy-egy verésre. De énekelni mindig jó volt. És a szégyent is ez tudta elnyomni végül. Likó Marcell írása. ","shortLead":"Képtelenség visszafejteni, hogy ez a vékonykának tűnő önbizalom hányszor lett újraalapozva, szilánkosra törve...","id":"20190717_Nem_vagy_egyedul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b1a20d2-cfd6-4380-bf17-992a79db217c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8721228c-1b5b-4b1d-b1c0-ea9c57f87fbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190717_Nem_vagy_egyedul","timestamp":"2019. július. 17. 09:30","title":"A szégyen az, ami megakadályozta ezeket a családokat a kiút keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente 2,2 milliméterrel emelkedik a tengerszint az Északi-sarkvidék térségében a klímaváltozás és az abból következő jégolvadás miatt – derítette ki egy német–dán kutatócsoport műholdas mérések alapján.","shortLead":"Évente 2,2 milliméterrel emelkedik a tengerszint az Északi-sarkvidék térségében a klímaváltozás és az abból következő...","id":"20190716_eszaki_sark_jeg_elolvad_tengerszint_emelkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fa970a-025a-4496-a1e9-790c899e5169","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_eszaki_sark_jeg_elolvad_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2019. július. 16. 19:03","title":"Olvad az Északi-sark, és ez nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség kialakulásának rizikóját genetikai tényezők növelik. ","shortLead":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség...","id":"20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f14a5c-d33b-4e7e-ada2-188e55a5d636","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. július. 18. 10:03","title":"A mutációk 95%-ánál felülírható a genetikai hajlam az időskori elbutulásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A német kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely kötelezővé teszi a kanyaró elleni védőoltást az országban. Ha valaki indokolatlanul megszegi az oltási kötelezettséget, az komoly pénzbüntetésre számíthat.","shortLead":"A német kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely kötelezővé teszi a kanyaró elleni védőoltást az országban. Ha...","id":"20190717_Kotelezo_lesz_a_kanyaro_elleni_vedooltas_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e167115-aa9e-4aa2-b725-8d8c6378fa25","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Kotelezo_lesz_a_kanyaro_elleni_vedooltas_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 17. 17:06","title":"Kötelező lesz a kanyaró elleni védőoltás Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint harminc embert kórházban ápolnak, többük állapota válságos.","shortLead":"Több mint harminc embert kórházban ápolnak, többük állapota válságos.","id":"20190718_gyujtogatas_kyoto_animation_studio_tuz_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d58ee2-8bff-4f4c-a6c3-0066de92b4ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_gyujtogatas_kyoto_animation_studio_tuz_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 18. 08:23","title":"Tizenhárman meghaltak, amikor felgyújtottak egy kiotói filmstúdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]