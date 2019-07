Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő Elisabeth Borne közlekedési minisztert nevezte ki kedd este új környezetvédelmi miniszternek a délután lemondott Francois de Rugy (képünkön) helyére - jelentette be a francia elnöki hivatal.","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő Elisabeth Borne közlekedési minisztert nevezte ki kedd este új környezetvédelmi...","id":"20190717_Mar_meg_is_van_a_francia_kornyezetvedelmi_miniszter_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48422cc6-9f6f-45ac-ac5e-d8c5b95dff3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Mar_meg_is_van_a_francia_kornyezetvedelmi_miniszter_utodja","timestamp":"2019. július. 17. 05:25","title":"Már meg is van a francia környezetvédelmi miniszter utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f48a64c-5caf-4511-a6e7-05b824cafbce","c_author":"","category":"kultura","description":"A debreceni rendezvény idén is – 2017 után másodszor – bekerült a minősített európai fesztiválok közé.","shortLead":"A debreceni rendezvény idén is – 2017 után másodszor – bekerült a minősített európai fesztiválok közé.","id":"20190717_Rajtol_a_Campus_Fesztival_jon_a_Limp_Bizkit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f48a64c-5caf-4511-a6e7-05b824cafbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1807de64-5e63-4faf-bc06-39bb61c1218f","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Rajtol_a_Campus_Fesztival_jon_a_Limp_Bizkit","timestamp":"2019. július. 17. 10:57","title":"Rajtol a Campus Fesztivál, jön a Limp Bizkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e48b6d-301d-46aa-94c5-aa0a5974d9ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem kutatói által létre hozott mesterséges intelligencia valamivel több mint egy másodperc alatt forgatta ki az ikonikus játékot.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem kutatói által létre hozott mesterséges intelligencia valamivel több mint egy másodperc alatt...","id":"20190716_mesterseges_intelligencia_rubik_kocka_kaliforniai_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5e48b6d-301d-46aa-94c5-aa0a5974d9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b56e2a2-9597-4db2-a9f4-1fed020d4ee8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_mesterseges_intelligencia_rubik_kocka_kaliforniai_egyetem","timestamp":"2019. július. 16. 17:02","title":"Ha rosszkor pislog, lemarad arról, ahogy a mesterséges intelligencia kirakja a Rubik-kockát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik azzal vádolta Polt Pétert, hogy az egyik utasítása is közrejátszott abban, hogy szabadlábra került az olaszliszkai lincselés egyik elítéltje, a Legfőbb Ügyészség viszont ezt cáfolja. Állítják, hogy mindent megtettek azért, hogy ne engedjék ki az elítélt férfit, de a bíróság mégis így döntött.","shortLead":"A Jobbik azzal vádolta Polt Pétert, hogy az egyik utasítása is közrejátszott abban, hogy szabadlábra került...","id":"20190716_Polt_Peterek_szerint_a_birosagon_mult_az_olaszliszkai_elkoveto_kiengedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecce4b3b-ea96-4b50-8df1-3fd2b2a9badf","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Polt_Peterek_szerint_a_birosagon_mult_az_olaszliszkai_elkoveto_kiengedese","timestamp":"2019. július. 16. 15:16","title":"Polt Péterék szerint a bíróságon múlt az olaszliszkai elkövető kiengedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94401f7f-fb0f-445b-9c83-50de87197ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"16 millió forintra van szükségük, abban bíznak, sikerül összegyűjteni.","shortLead":"16 millió forintra van szükségük, abban bíznak, sikerül összegyűjteni.","id":"20190716_A_Facebookon_gyujtenek_uj_mentohajora_a_vizimentok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94401f7f-fb0f-445b-9c83-50de87197ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08db08f-7af3-40dc-ae9c-1a8251cef303","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_A_Facebookon_gyujtenek_uj_mentohajora_a_vizimentok","timestamp":"2019. július. 16. 20:12","title":"A Facebookon gyűjtenek új mentőhajóra a vízimentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A független Szarvas Péter jövőre is beleveti magát a kampányba.","shortLead":"A független Szarvas Péter jövőre is beleveti magát a kampányba.","id":"20190717_A_Fidesz_es_a_Jobbik_is_ugyanazt_a_jeloltet_tamogatja_Bekescsaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c771f-1f0a-4c64-8240-a25edb4af440","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_A_Fidesz_es_a_Jobbik_is_ugyanazt_a_jeloltet_tamogatja_Bekescsaban","timestamp":"2019. július. 17. 20:53","title":"A Fidesz és a Jobbik is ugyanazt a jelöltet támogatja Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3012d2f-9f0f-4a80-be57-c4cb2c4761d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Turisták utaztak rajta.","shortLead":"Turisták utaztak rajta.","id":"20190716_130cal_dongeto_szerb_autobuszt_videoztak_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3012d2f-9f0f-4a80-be57-c4cb2c4761d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452473f-4cf1-41c5-9a3a-23b6f7a35b39","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_130cal_dongeto_szerb_autobuszt_videoztak_az_M5oson","timestamp":"2019. július. 16. 17:27","title":"130-cal döngető szerb autóbuszt videóztak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség kialakulásának rizikóját genetikai tényezők növelik. ","shortLead":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség...","id":"20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f14a5c-d33b-4e7e-ada2-188e55a5d636","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. július. 18. 10:03","title":"A mutációk 95%-ánál felülírható a genetikai hajlam az időskori elbutulásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]