[{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az esettel összefüggésben izraeli turistákat vett őrizetbe a ciprusi rendőrség.","shortLead":"Az esettel összefüggésben izraeli turistákat vett őrizetbe a ciprusi rendőrség.","id":"20190717_Tizenketten_eroszakolhattak_meg_egy_19_eves_lanyt_Cipruson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3fef0-2b15-44c6-9f00-ddb061da7359","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Tizenketten_eroszakolhattak_meg_egy_19_eves_lanyt_Cipruson","timestamp":"2019. július. 17. 18:53","title":"Tizenketten erőszakolhattak meg egy 19 éves lányt Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális transzformáció minden szektorra, így az egészségügyre is jelentős hatással lesz, amelynek hagyományos szereplői nem biztos, hogy készen állnak a változtatásra, azonban az új belépők és a fogyasztók által használt technológia kikényszeríti azt – olvasható a Deloitte tanácsadócég jelentésében.","shortLead":"A digitális transzformáció minden szektorra, így az egészségügyre is jelentős hatással lesz, amelynek hagyományos...","id":"20190718_deloitte_egeszsegugy_technologia_tanulmany_2040_gyogyithatatlan_betegsegek_legyozese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2fca58-376c-4c67-bd17-2dc057de070d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_deloitte_egeszsegugy_technologia_tanulmany_2040_gyogyithatatlan_betegsegek_legyozese","timestamp":"2019. július. 18. 08:03","title":"Eltűnhet 2040-re a rák és a cukorbetegség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kiterjedtebb, szervezettebb a magyarországi korrupció, mint a szomszédos államokban – állítja Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke.","shortLead":"Jóval kiterjedtebb, szervezettebb a magyarországi korrupció, mint a szomszédos államokban – állítja Bod Péter Ákos...","id":"20190717_Bod_Peter_Akos_A_lappango_lefojtott_elegedetlenseg_egyszer_csak_elobujik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67d74b6-6122-49a6-b9e0-13d799c26db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Bod_Peter_Akos_A_lappango_lefojtott_elegedetlenseg_egyszer_csak_elobujik","timestamp":"2019. július. 17. 09:53","title":"Bod Péter Ákos: A lappangó, lefojtott elégedetlenség egyszer csak előbújik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582d6a60-af81-4e87-9990-3c5297bcb09a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immár a francia milliárdos, Bernard Arnault követi Jeff Bezost a legvagyonosabbak versenyében.","shortLead":"Immár a francia milliárdos, Bernard Arnault követi Jeff Bezost a legvagyonosabbak versenyében.","id":"20190717_Beeloztek_Bill_Gatest_mar_nem_o_a_masodik_leggazdagabb_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=582d6a60-af81-4e87-9990-3c5297bcb09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5928ae-3254-42b3-bc6e-81e44b6e1984","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Beeloztek_Bill_Gatest_mar_nem_o_a_masodik_leggazdagabb_a_vilagon","timestamp":"2019. július. 17. 13:05","title":"Beelőzték Bill Gatest, már nem ő a második leggazdagabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására induló űrhajósokat. Egy amerikai–brit csapatnak most támadt egy ötlete.","shortLead":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására...","id":"20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fb58cb-4381-4565-aaab-447a9cbf45a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","timestamp":"2019. július. 17. 19:03","title":"Fontos felfedezésre jutottak amerikai és brit kutatók a Mars meghódításával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ludogorec elleni 3-2-es győzelem után a máltai Valletta vár a zöld-fehérekre.","shortLead":"A Ludogorec elleni 3-2-es győzelem után a máltai Valletta vár a zöld-fehérekre.","id":"20190717_Idegenben_is_nyert_a_Fradi_tovabbjutott_a_BLselejtezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21552f1a-9dfd-45ff-ba2c-458403ae52f8","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Idegenben_is_nyert_a_Fradi_tovabbjutott_a_BLselejtezon","timestamp":"2019. július. 17. 22:27","title":"Idegenben is nyert a Fradi, továbbjutott a BL-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a magyar kormány tekint kellemetlen szereplőként a magyar származású milliárdosra, Soros Györgyre. Sajtóhírek szerint az oroszok sem szimpatizálnak vele.","shortLead":"Nem csak a magyar kormány tekint kellemetlen szereplőként a magyar származású milliárdosra, Soros Györgyre. Sajtóhírek...","id":"20190716_soros_gyorgy_orosz_hackerek_gru_kibertamadas_nyilt_tarsadalom_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f36164-505a-410f-beab-2d4fdfcdc7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_soros_gyorgy_orosz_hackerek_gru_kibertamadas_nyilt_tarsadalom_alapitvany","timestamp":"2019. július. 16. 15:10","title":"Most épp Soros Györgyéket támadhatják az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarokkal azonos csoportban szereplő új-zélandi válogatott 8-8-as döntetlent játszott a dél-afrikai csapattal, ami azt jelenti, hogy Märcz Tamás együttese a záróforduló eredményétől függetlenül a C jelű négyes élén végez, azaz közvetlenül a negyeddöntőben folytatja majd szereplését a kvangdzsui világbajnokság férfi vízilabdatornáján.","shortLead":"A magyarokkal azonos csoportban szereplő új-zélandi válogatott 8-8-as döntetlent játszott a dél-afrikai csapattal, ami...","id":"20190717_Csoportelsokent_jutott_tovabb_a_ferfi_vizilabda_valogatott_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffb7828-c79a-423c-9699-062461c72dc3","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Csoportelsokent_jutott_tovabb_a_ferfi_vizilabda_valogatott_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. július. 17. 07:02","title":"Csoportelsőként jutott tovább a férfi vízilabda-válogatott a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]