Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól megmutatta.","shortLead":"Jól megmutatta.","id":"20190718_Ket_vasuti_sorompot_rugott_le_menozesbol_egy_fiatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4f5c8f-7621-4a4a-bd92-ea3943efd4da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Ket_vasuti_sorompot_rugott_le_menozesbol_egy_fiatal","timestamp":"2019. július. 18. 16:12","title":"Két vasúti sorompót rúgott le menőzésből egy fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra feltöltött összeget, és automatikussá tehető a maradék egyenleg visszaigénylése is. ","shortLead":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra...","id":"20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c589a7-2a49-4d09-9a6a-1faebb461f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","timestamp":"2019. július. 17. 15:38","title":"Könnyebben fogják visszakapni a maradék pénzüket a fesztiválozók a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f930f156-51ef-4882-a5c6-c7e7a6e2fd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett.","shortLead":"Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett.","id":"20190718_Felmentettek_Schmitt_Pal_unokaoccset_az_Igazsagugyi_Miniszteriumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f930f156-51ef-4882-a5c6-c7e7a6e2fd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b084be3-9d5a-47ed-8b84-c191afd53dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Felmentettek_Schmitt_Pal_unokaoccset_az_Igazsagugyi_Miniszteriumban","timestamp":"2019. július. 18. 05:50","title":"Felmentették Schmitt Pál unokaöccsét az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e0c9ca-1b9b-4199-a553-729558a11c7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem annak örült ennyire, hogy távozik a védelmi miniszteri poszttól, a német kancellár születésnapjáról emlékezett meg. ","shortLead":"Nem annak örült ennyire, hogy távozik a védelmi miniszteri poszttól, a német kancellár születésnapjáról emlékezett meg. ","id":"20190717_Erzekeny_bucsu_viragcsokorral_koszontotte_Merkelt_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08e0c9ca-1b9b-4199-a553-729558a11c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7582e1cb-c66b-4f1b-b3a5-0085d0e061e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Erzekeny_bucsu_viragcsokorral_koszontotte_Merkelt_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2019. július. 17. 11:31","title":"Érzékeny búcsú: virágcsokorral köszöntötte Merkelt Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bizonytalan végű hiány alakult ki az egyik altatáshoz használt injekcióból, a Fentanylból.","shortLead":"Bizonytalan végű hiány alakult ki az egyik altatáshoz használt injekcióból, a Fentanylból.","id":"20190717_Nem_elerheto_egy_altatashoz_nelkulozhetetlen_injekcio_hazankban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43543fc7-0c6b-49a0-a51a-d3c37dfd21bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nem_elerheto_egy_altatashoz_nelkulozhetetlen_injekcio_hazankban","timestamp":"2019. július. 17. 15:40","title":"Nem elérhető egy altatáshoz nélkülözhetetlen injekció Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bea9092-f029-46f9-ae73-e729ddef55a3","c_author":"Pálmai Erika","category":"hetilap","description":"Látványosan javult Budapest közbiztonsága – legalábbis a bűnügyi statisztika alapján. Az viszont nem növeli a budapestiek biztonságérzetét, hogy a lakásbetörések és az autólopások túlnyomó többsége felderítetlen marad.","shortLead":"Látványosan javult Budapest közbiztonsága – legalábbis a bűnügyi statisztika alapján. Az viszont nem növeli...","id":"201929__budapesti_bunozes__toplista__kozbiztonsag__elenjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bea9092-f029-46f9-ae73-e729ddef55a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5350b7a5-9b4a-4929-8f56-6cb034ff3ffd","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.29/201929__budapesti_bunozes__toplista__kozbiztonsag__elenjaro","timestamp":"2019. július. 17. 00:00","title":"Élenjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf1c610-c17f-4b78-9b04-4dc1d03e6c97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még rendes neve se volt, szívás lett volna, ha pont ez csinál katasztrófát.","shortLead":"Még rendes neve se volt, szívás lett volna, ha pont ez csinál katasztrófát.","id":"20190717_Megusztuk_a_szeptemberi_aszteroidabombazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cf1c610-c17f-4b78-9b04-4dc1d03e6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d1a4d3-461e-49a8-ae53-1236da39b7e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_Megusztuk_a_szeptemberi_aszteroidabombazast","timestamp":"2019. július. 17. 13:19","title":"Megúsztuk a szeptemberi aszteroidabombázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","shortLead":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","id":"20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4828b5ac-e620-44e6-810f-a6a8f553122c","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","timestamp":"2019. július. 17. 09:38","title":"Majkának nem nagyon van hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]