Vannak játékok, amelyek akkora sikert tudtak elkönyvelni, hogy a készítők különféle átiratokat is készítettek hozzá. A Plants vs. Zombies is ilyen, rengeteg verzió született belőle. Még PC-re és konzolra is megjelent, habár tegyük hozzá, azok a játékok nem igazán kötődtek az eredeti koncepcióhoz.

A PVZ ugyanis mobiljátékként indulva lett világsiker, de ennek ellenére hosszú ideje alig hallani róla. Az eredetivel megegyező második részt például 2013-ban adták ki, harmadik felvonás pedig soha nem készült – eddig legalábbis, az Android Police ugyanis félreérthetetlen jelekre bukkant.

Az androidos világ híreivel foglalkozó hírportál az amerikai Play Store felületén, az Electronic Arts fiókjánál lett figyelmes egy új programra, melynek már a címe is beszédes: Plants vs. Zombies 3 néven emlegetik. Mivel még javában készül, letölteni azonban csak a tengerentúliak tudják.

A kiadó Electronic Arts honlapján időközben elindult egy új aloldal, ahol a szintén vadonatúj PVZ-játékot hirdetik. A leírás szerint a program hasonló élményt kínál majd, mint az előzők, de a harc továbbra is kialakítás alatt áll, így a félkész verzió csupán visszajelzésként szolgál. A finomhangolások elvégzése után pedig több részletet is elárulnak róla. Azt nem tudni, erre mikor kerül sor, és azt sem, globálisan mikor terjedhet el.

Az világosan látszik, hogy a program újfajta grafikus motorral dolgozik, így a régebbi készülékekkel rendelkezők szinte biztosan nem tudják majd használni. Erre egyébként az EA figyelmeztetése is utal: már az alfához is legalább Samsung Galaxy S7-re (vagy ugyanilyen erősségű mobilra) van szükség. Oprendszerből a 6.0-ás főverziójú Android kell, hogy fusson a készüléken, ennél régebbi rendszeren nem fut.

