[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatíró cégeket egy számviteli végzettséggel rendelkező nő irányította. A bűnszervezet 2,1 milliárd forinthoz jutott hozzá jogosulatlanul.","shortLead":"A pályázatíró cégeket egy számviteli végzettséggel rendelkező nő irányította. A bűnszervezet 2,1 milliárd forinthoz...","id":"20190719_allami_unios_tamogatas_bunszervezet_szamviteli_vegzettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c556e7b8-9db1-4d1a-ba8d-a791baa5f1b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_allami_unios_tamogatas_bunszervezet_szamviteli_vegzettseg","timestamp":"2019. július. 19. 09:45","title":"Állami és uniós támogatásokat nyúlt le egy magyar bűnszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kommunista állam a világ országai közül az egyik legmagasabb számaránnyal rendelkezik a bebörtönzötteket illetően. ","shortLead":"A kommunista állam a világ országai közül az egyik legmagasabb számaránnyal rendelkezik a bebörtönzötteket illetően. ","id":"20190719_Tobb_mint_2600_rab_kapott_kegyelmet_Kubaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1708edc3-c9e7-4f66-85d0-0700746463ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Tobb_mint_2600_rab_kapott_kegyelmet_Kubaban","timestamp":"2019. július. 19. 19:44","title":"Több mint 2600 rab kapott kegyelmet Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","shortLead":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","id":"20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147fbaa2-8949-468d-bb43-64f8437e6bb9","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","timestamp":"2019. július. 18. 20:57","title":"Ezüstérmes Szatmári András a budapesti vívó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták bevételt sem termelt. Igaz, olyan se sok, amelyet kifejezetten politikai céllal, mondhatni, azért vezettek be, hogy legyen. A kormánypropagandában csak Soros-adóként emlegetett bevándorlási különadónak van nyomtatványa és bevallási határideje, mint egy \"rendes\" köztehernek, a bevezetése óta csak az nem derült ki még, hogy pontosan kinek, és mi után kell fizetnie. \r

","shortLead":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták...","id":"20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba5f92f-7080-4cc0-a2fe-23152f9ea266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","timestamp":"2019. július. 19. 06:30","title":"Világkuriózum az egyéves magyar adónem, amelyből egyetlen forint sem folyt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most megváltozott.","shortLead":"Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most...","id":"20190720_Vegleg_elhagyja_az_orszagot_az_MTAtorveny_miatt_egy_sikeres_kutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1b62e6-8109-4173-a77f-6ec0c40e1643","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Vegleg_elhagyja_az_orszagot_az_MTAtorveny_miatt_egy_sikeres_kutato","timestamp":"2019. július. 20. 11:30","title":"Végleg elhagyja az országot az MTA-törvény miatt egy sikeres kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új információkhoz jutott a rendőrség, így már megtalálta az elkövetőket. ","shortLead":"Új információkhoz jutott a rendőrség, így már megtalálta az elkövetőket. ","id":"20190718_Het_ev_utan_fogtak_el_a_kisbolt_rabloit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd89304-203a-4a4f-b0f0-9c574edf5edf","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Het_ev_utan_fogtak_el_a_kisbolt_rabloit","timestamp":"2019. július. 18. 16:39","title":"Hét év után fogták el a kisbolt rablóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f6e474-b1ea-4516-9c1d-856b431399d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA is nagyban készül a holdra szállás 50. évfordulójára. Most például öt évtizeddel korábban készült fotókat újítottak fel, s tettek közzé panorámaképként.","shortLead":"A NASA is nagyban készül a holdra szállás 50. évfordulójára. Most például öt évtizeddel korábban készült fotókat...","id":"20190719_nasa_holdra_szallas_foto_panoramakep_apollo_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f6e474-b1ea-4516-9c1d-856b431399d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38744adf-0894-4f35-b308-5746a3c0d2fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_nasa_holdra_szallas_foto_panoramakep_apollo_11","timestamp":"2019. július. 19. 13:03","title":"Csodás képeket osztott meg a NASA a Hold felszínéről, több új is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2865d629-0f4a-4e09-8cd7-d435816c3132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Margarítisz Szkínász eddig kommunikált, szeptembertől akár politizálhat is. ","shortLead":"Margarítisz Szkínász eddig kommunikált, szeptembertől akár politizálhat is. ","id":"20190718_Az_Europai_Bizottsag_szovivojet_jelolik_az_Europai_Bizottsagba_a_gorogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2865d629-0f4a-4e09-8cd7-d435816c3132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a400b8-5afb-4082-abdf-aa96afd4c9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_Europai_Bizottsag_szovivojet_jelolik_az_Europai_Bizottsagba_a_gorogok","timestamp":"2019. július. 18. 15:49","title":"Az Európai Bizottság szóvivőjét jelölik az Európai Bizottságba a görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]