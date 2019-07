Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, nem jött be a stratégia, a Fed húzhatja ki a bajból az AB InBevet.","shortLead":"Úgy látszik, nem jött be a stratégia, a Fed húzhatja ki a bajból az AB InBevet.","id":"20190721_Kevesebbet_isznak_a_fiatalok_adossagcsapdaba_kerult_a_vilag_legnagyobb_sorgyartoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a085e04a-d1e3-457b-a1e0-0d7f72e6323a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Kevesebbet_isznak_a_fiatalok_adossagcsapdaba_kerult_a_vilag_legnagyobb_sorgyartoja","timestamp":"2019. július. 21. 11:57","title":"Adósságcsapdába került a világ legnagyobb sörgyártója, mert keveset isznak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30d935b-d4f8-40cf-8177-40233bf549ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hágai bíróság kimondta: a holland katonáknak nem lett volna szabad átadniuk a bázisukon menedéket kereső boszniai férfiakat.","shortLead":"A hágai bíróság kimondta: a holland katonáknak nem lett volna szabad átadniuk a bázisukon menedéket kereső boszniai...","id":"20190719_Hollandia_is_felelos_a_srebrenicai_meszarlasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e30d935b-d4f8-40cf-8177-40233bf549ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3819db-b376-4ebd-862c-bd6fabc6f2ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Hollandia_is_felelos_a_srebrenicai_meszarlasert","timestamp":"2019. július. 19. 16:58","title":"Hollandia is felelős a srebrenicai mészárlásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565f3caf-8596-409f-be15-64350e33dd07","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tarlós István főpolgármester tételesen vizsgáltatta felül a területen található fák állapotát.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester tételesen vizsgáltatta felül a területen található fák állapotát.","id":"20190719_Hetfon_kezdodik_a_budapesti_Szentendrei_ut_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565f3caf-8596-409f-be15-64350e33dd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250ce97-7d33-44ee-9a6c-c98adb1bbc03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Hetfon_kezdodik_a_budapesti_Szentendrei_ut_felujitasa","timestamp":"2019. július. 19. 19:31","title":"Hétfőn kezdődik a budapesti Szentendrei út felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós István főpolgármester részvétet nyilvánított a családnak.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester részvétet nyilvánított a családnak.","id":"20190720_Heller_Agnest_sajat_halottjanak_tekinti_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771d7c24-2d1d-453e-8f94-727e0dd60c26","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Heller_Agnest_sajat_halottjanak_tekinti_Budapest","timestamp":"2019. július. 20. 07:55","title":"Heller Ágnest saját halottjának tekinti Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trükkösen tesztelné Vasvári Csaba bíró, hogy az EU-s joggal összeegyeztethető-e Handó Tünde túlhatalma.\r

