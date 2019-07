Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","shortLead":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","id":"20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad9406-2f7e-4357-8a18-782ee99afb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","timestamp":"2019. július. 22. 11:10","title":"Videón, ahogy a rendőrök megmentik a kecskeméti plázáról leugrani készülő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról hallani.","shortLead":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról...","id":"20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281610ba-ec05-4b54-a762-46bf15af5b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","timestamp":"2019. július. 22. 11:03","title":"Lángra kapott egy 11 éves kislány iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13d7d9b-f6d4-4c39-a703-b637cf87e8d6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mai szemmel nézve megmosolyogtató technológia segítette az első holdra szállást. Az űrverseny által felgyorsított fejlesztések öt évtizede két ember lépteit segítették, de ha nincsenek, ma mindannyian egy másfajta világban élnénk.","shortLead":"Mai szemmel nézve megmosolyogtató technológia segítette az első holdra szállást. Az űrverseny által felgyorsított...","id":"201929__50_eves_holdra_szallas__urmertekek__ruha_tette_azembert__holdkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13d7d9b-f6d4-4c39-a703-b637cf87e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c822717-c818-43fb-a6fb-5d38f3ca87d3","keywords":null,"link":"/tudomany/201929__50_eves_holdra_szallas__urmertekek__ruha_tette_azembert__holdkor","timestamp":"2019. július. 20. 15:00","title":"Ez a hihetetlenül egyszerű számítógép repítette Armstrongékat a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás. Az ország több pontján – megyeszékhelyeken és fővárosi kerületekben egyaránt – éles versenyre lehet számítani. Van, ahol már azt is tudjuk, kik csapnak össze. Térképre tettük a Fidesz és az ellenzék jelöltjeit.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás...","id":"20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d65bc-b473-4c8c-9729-395a1f45c237","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","timestamp":"2019. július. 22. 06:30","title":"Térképen a mezőny, amely összecsap az őszi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d478e5-5b11-4e09-9055-16aeb3a71652","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb horrorszállítmányt kellett lekapcsolnia a rendőröknek a magyar utakon. ","shortLead":"Újabb horrorszállítmányt kellett lekapcsolnia a rendőröknek a magyar utakon. ","id":"20190722_Foto_Most_egy_keresztben_a_trelerre_tett_utanfutot_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d478e5-5b11-4e09-9055-16aeb3a71652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c3c1fb-2d41-44f8-8a94-c5c2d0095f7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Foto_Most_egy_keresztben_a_trelerre_tett_utanfutot_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. július. 22. 11:48","title":"Fotó: Most egy keresztben a trélerre tett utánfutót kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a0a591-e253-446f-a838-60731beed54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Keleti pályaudvaron figyelték, majd a vonaton akcióba léptek. Csak arra nem számítottak, hogy a rendőrök is résen vannak. ","shortLead":"Már a Keleti pályaudvaron figyelték, majd a vonaton akcióba léptek. Csak arra nem számítottak, hogy a rendőrök is résen...","id":"20190721_Horvat_nok_fosztottak_ki_egy_tajvani_turistat_a_BudapestBecs_vonaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a0a591-e253-446f-a838-60731beed54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250a8a35-f91c-40e1-9057-c430662c58b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Horvat_nok_fosztottak_ki_egy_tajvani_turistat_a_BudapestBecs_vonaton","timestamp":"2019. július. 21. 09:05","title":"Horvát nők fosztottak ki egy tajvani turistát a Budapest-Bécs vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","shortLead":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","id":"20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478c7c9-a294-4fb6-9068-9a478f1107a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","timestamp":"2019. július. 21. 12:57","title":"Ezer tűzoltó küzd az erdőtüzek ellen Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és még gyengébb csapatoknak is sorra épülnek új arénák. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és...","id":"20190721_Es_akkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8996285-ca37-4b77-8bf9-03bdeca5f537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Es_akkor","timestamp":"2019. július. 21. 07:00","title":"És akkor \"elkészült\" az 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]