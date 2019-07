Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baán László szerint három év múlva állni fog az összes épület, négy év múlva meg is nyitnak. ","shortLead":"Baán László szerint három év múlva állni fog az összes épület, négy év múlva meg is nyitnak. ","id":"20190722_Nincs_megallas_negy_ev_mulva_az_osszes_muzeumot_megnyitnak_a_Ligetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7793adda-d74b-413a-9962-aa4c398ba769","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nincs_megallas_negy_ev_mulva_az_osszes_muzeumot_megnyitnak_a_Ligetben","timestamp":"2019. július. 22. 06:40","title":"Nincs megállás: négy év múlva az összes múzeumot megnyitnák a Ligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80367f6-f999-46c1-913f-6ffc9cfa4099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tudományos újságíró olyan részletekről számol be a holdra szállással kapcsolatos új könyvében, melyek sokáig titkosítva voltak.","shortLead":"Egy tudományos újságíró olyan részletekről számol be a holdra szállással kapcsolatos új könyvében, melyek sokáig...","id":"20190720_nasa_holdra_szallas_parancsnoki_modul_urhajosok_tragedia_nancy_atkinson_konyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80367f6-f999-46c1-913f-6ffc9cfa4099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b138e2f-9289-4ae1-ab97-64d5da8bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_nasa_holdra_szallas_parancsnoki_modul_urhajosok_tragedia_nancy_atkinson_konyv","timestamp":"2019. július. 20. 14:03","title":"Titkolt részletek: hajszálon múlt, hogy a holdra szállás nem végződött tragédiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635178b2-98d5-4fcf-a99b-99c27563ea2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez hasonló bajor sportkocsit használt a James Bondot alakító Pierce Brosnan A világ nem elég című 007-es filmben. És Steve Jobsnak is volt egy ilyen autója.","shortLead":"Ehhez hasonló bajor sportkocsit használt a James Bondot alakító Pierce Brosnan A világ nem elég című 007-es filmben. És...","id":"20190721_csak_egy_17_eves_bmw_de_akkor_miert_kerul_130_millio_forintba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=635178b2-98d5-4fcf-a99b-99c27563ea2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d965eabe-b358-4cae-ad98-546bed743c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_csak_egy_17_eves_bmw_de_akkor_miert_kerul_130_millio_forintba","timestamp":"2019. július. 21. 06:41","title":"Csak egy 17 éves BMW, de akkor miért kerül 130 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524d643b-e2b5-438c-bb23-2e793e9f9ea1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Simon Yam nincs életveszélyben, de valószínűleg meg kell műteni.","shortLead":"Simon Yam nincs életveszélyben, de valószínűleg meg kell műteni.","id":"20190720_A_szinpadon_keseltek_meg_a_Tomb_Raider_szineszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=524d643b-e2b5-438c-bb23-2e793e9f9ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981add87-e812-4fe4-95ae-7dcc595e3472","keywords":null,"link":"/elet/20190720_A_szinpadon_keseltek_meg_a_Tomb_Raider_szineszet","timestamp":"2019. július. 20. 14:05","title":"A színpadon késelték meg a Tomb Raider színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","shortLead":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","id":"20190720_bhl_heller_emlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e6817-f7f1-4196-bdc8-734912825379","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_bhl_heller_emlekezes","timestamp":"2019. július. 20. 13:54","title":"Bernard-Henri Lévy Heller Ágnesről: Ha Európának arca volna, az övé lenne az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2760ed37-3733-4db9-ae14-ddf004f326c9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Olyan erővel húz, mint egy gőzmozdony, elképesztően gyors, nem fogyaszt túl sokat, és adott esetben egy komplett család is belefér a csomagokkal együtt. Kipróbáltuk az új dízelkorszakot nyitó S4-es Audit.","shortLead":"Olyan erővel húz, mint egy gőzmozdony, elképesztően gyors, nem fogyaszt túl sokat, és adott esetben egy komplett család...","id":"20190720_csaladi_auto_dizel_audi_s4_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2760ed37-3733-4db9-ae14-ddf004f326c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9600dc60-4da8-45ef-8d96-9ea6fc6f99c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190720_csaladi_auto_dizel_audi_s4_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 20. 11:00","title":"Spórolós családi sportautó: teszten a villanyturbós dízel Audi S4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22186c7-5035-4f71-ba2e-c1bac6ab99c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manapság majdnem mindent megtörténhet az utakon. ","shortLead":"Manapság majdnem mindent megtörténhet az utakon. ","id":"20190720_Video_halalos_iramban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22186c7-5035-4f71-ba2e-c1bac6ab99c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f171c6db-1f19-4883-8dca-d733dd60e8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190720_Video_halalos_iramban","timestamp":"2019. július. 20. 12:52","title":"Halálos iramban-módra a kamion alatt bújik át a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ee0c25-0542-4d89-9de6-77e73465ad6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szankciókról Ferenc pápa döntött.","shortLead":"A szankciókról Ferenc pápa döntött.","id":"20190721_Egyhazi_szankciokkal_sujtottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_amerikai_puspokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2ee0c25-0542-4d89-9de6-77e73465ad6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e211bc6-34be-456e-b1a2-84c0b396504c","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Egyhazi_szankciokkal_sujtottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_amerikai_puspokot","timestamp":"2019. július. 21. 17:26","title":"Egyházi szankciókkal sújtották a szexuális zaklatással vádolt amerikai püspököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]