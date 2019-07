A kiadók az elmúlt években sokat küzdöttek azok ellen a felhasználók körében népszerű szolgáltatások ellen, melyekkel néhány kattintással le lehet tölteni – például mp3 formátumban – a YouTube-klipekből a zenét. A harc nem eredménytelen: korábban sikerült bezáratni például a YouTube-MP3.org-ot, számos másik oldal elérését pedig blokkolta a videómegosztó. Most egy újabb tiltási hullám indult el a neten, maga a YouTube lépett az ügyben.

A TorrentFreak szúrta ki, hogy a népszerűbb letöltés oldalak közül több már nem fér hozzá a YouTube-hoz, így nem lehet segítségükkel konvertálni és letölteni. Hogy miért éppen most indult be a gépezet, nem tudni, de a zeneipar résztvevői minden bizonnyal örülnek a lépésnek.

A Dlnowsoft.com üzemetetője megerősítette, hogy az összes szerverüket blokkolták, amik most a HTTP Error 429: Too Many Requests hibakódot adják vissza.

Hasonló problémával küzd az mp3-youtube.download oldal is. Bár a site továbbra is betöltődik, ha a videó url-jét bemásoljuk, és rányomunk a Download gombra, a letöltés helyett egy hibaüzentet kapunk, ami azt írja, az adott hivatkozás nem létezik.

Az internet leglátogatottabb 200 oldala között ott lévő Onlinevideoconverter.com is hasonló problémával küzd. Egy YouTube-videó letöltése esetén az alábbi hibaüzenetet láthatja a felhasználó.

Ugyanez egy vimeós linkkel simán működik.

Az oldalak üzemeltetői szerint a YouTube nem figyelmeztette őket előre, hogy ilyen lépésre készül, így a helyzet mindenkit váratlanul ért.

Léteznek még működőképes oldalak, de jó eséllyel csak idő kérdése, hogy ezek hozzáférését mikor zárolja a YouTube. A győzelem persze így sem lehet soha teljes, a tiltási hullám után jó eséllyel hamarosan újabb oldalak indulnak majd.

