Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul reagálnak a betegség kezelésére német kutatók szerint.","shortLead":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul...","id":"20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224315b9-8991-4bb0-9a2f-66d67c31f605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","timestamp":"2019. július. 22. 19:03","title":"Nem is gondolná, mekkora veszélynek teszi ki gyerekét, aki hagyja elhízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72ed14f-944b-4edf-a250-e650b90eef3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceán mélyén élő zsebcápa egy új faját azonosították amerikai kutatók.","shortLead":"Az óceán mélyén élő zsebcápa egy új faját azonosították amerikai kutatók.","id":"20190722_capa_zsebcapa_uj_faj_mexikoi_obol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72ed14f-944b-4edf-a250-e650b90eef3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c42a22-9e1d-42ff-9937-58f60d02f071","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_capa_zsebcapa_uj_faj_mexikoi_obol","timestamp":"2019. július. 22. 12:05","title":"Apró, világító cápafajra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e3dc5a-d438-4d9d-893b-de41f35ce8ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető nő megsérült a karambolban.","shortLead":"Az autót vezető nő megsérült a karambolban.","id":"20190722_Mobilozas_kozben_busznak_hajtott_egy_autos_Gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7e3dc5a-d438-4d9d-893b-de41f35ce8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc40efd-6825-4d43-8fbc-ef323015580c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Mobilozas_kozben_busznak_hajtott_egy_autos_Gyorben","timestamp":"2019. július. 22. 12:10","title":"Mobilozás közben busznak hajtott egy autós Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","shortLead":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","id":"20190722_szlovakia_minimalber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29419dab-aee4-4b4b-a983-32d5aa0db4ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_szlovakia_minimalber","timestamp":"2019. július. 22. 12:13","title":"Lehet irigykedni: a magyarnak majdnem másfélszerese lehet a szlovák minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","shortLead":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","id":"20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baefb6-c552-48c7-903e-f75da8eac21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"32 millió forintért vásárolt be Trócsányi László az új szuperkötvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elvesztek a kamerafelvételek, más pedig nem tudja igazolni, pontosan mi történt 2009-ben Ronaldo hotelszobájában.","shortLead":"Elvesztek a kamerafelvételek, más pedig nem tudja igazolni, pontosan mi történt 2009-ben Ronaldo hotelszobájában.","id":"20190723_Nincs_eleg_bizonyitek_nem_emelnek_vadat_Cristiano_Ronaldo_ellen_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad07fb5-452d-48a4-adf6-d5bb0f885b17","keywords":null,"link":"/sport/20190723_Nincs_eleg_bizonyitek_nem_emelnek_vadat_Cristiano_Ronaldo_ellen_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. július. 23. 11:54","title":"Nincs elég bizonyíték, nem emelnek vádat Cristiano Ronaldo ellen nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca031a16-c944-470a-a35a-c41c7606b2bc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Elindul az úgynevezett E-transzformáció projekt, amelynek keretében új műhely és irodaépület is épül. A fejlesztés összesen 41 milliárd forint, amihez a magyar állam 6,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad.","shortLead":"Elindul az úgynevezett E-transzformáció projekt, amelynek keretében új műhely és irodaépület is épül. A fejlesztés...","id":"20190723_Audi_beruhazas_fejlesztes_etranszformacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca031a16-c944-470a-a35a-c41c7606b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb9b2d-fc3e-45b7-a79c-78ec8f639402","keywords":null,"link":"/kkv/20190723_Audi_beruhazas_fejlesztes_etranszformacio","timestamp":"2019. július. 23. 11:26","title":"Itt a bejelentés: bővít Győrben az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus küszöbön álló gamer telefonja kaphatja meg először a Qualcomm új, eddigi legerősebb lapkakészletét. A teljesítményről Geekbench-adatok árulkodnak.

","shortLead":"Az Asus küszöbön álló gamer telefonja kaphatja meg először a Qualcomm új, eddigi legerősebb lapkakészletét...","id":"20190721_asus_rog_phone_2_geekbench_benchmark_snapdragon_855_plusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d37cb8-28df-4c43-acc8-6d152feb9293","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_asus_rog_phone_2_geekbench_benchmark_snapdragon_855_plusz","timestamp":"2019. július. 21. 16:03","title":"Hogy mennyire erős? Így teljesít az új Qualcomm-lapkakészlet az Asus telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]