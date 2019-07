Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hivatalos közlés szerint a leépítés az \"előző vezetés negatív öröksége\". ","shortLead":"Hivatalos közlés szerint a leépítés az \"előző vezetés negatív öröksége\". ","id":"20190724_10_ezer_embert_kuld_el_a_Nissan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff26d27-a9d3-462f-87ee-e097eca549c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_10_ezer_embert_kuld_el_a_Nissan","timestamp":"2019. július. 24. 10:59","title":"10 ezres leépítést jelentett be világszinten a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Embertelen szokásnak vetnek véget - magyarázta a kormányzó.","shortLead":"Embertelen szokásnak vetnek véget - magyarázta a kormányzó.","id":"20190723_Mostantol_torveny_vedi_New_York_macskait_szabadon_karmolhatjak_a_butorokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135df14-49b0-4705-b81b-38cb91e3bc5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Mostantol_torveny_vedi_New_York_macskait_szabadon_karmolhatjak_a_butorokat","timestamp":"2019. július. 23. 05:40","title":"Mostantól törvény védi New York macskáit, szabadon karmolhatják a bútorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"38-40 fok is lesz az országban, ahol még soha nem adtak ki ilyen riasztást. ","shortLead":"38-40 fok is lesz az országban, ahol még soha nem adtak ki ilyen riasztást. ","id":"20190724_Ilyen_meg_soha_nem_volt_Belgiumban_is_voros_riasztast_adtak_ki_a_hoseg_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765946b9-d07c-4d09-99b6-f7819cd64f63","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Ilyen_meg_soha_nem_volt_Belgiumban_is_voros_riasztast_adtak_ki_a_hoseg_miatt","timestamp":"2019. július. 24. 14:02","title":"Ilyen még soha nem volt: Belgiumban is vörös riasztást adtak ki a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","shortLead":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","id":"20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baefb6-c552-48c7-903e-f75da8eac21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"32 millió forintért vásárolt be Trócsányi László az új szuperkötvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168bfcb5-2265-494b-b86c-119cf1140712","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A várakozásoknak megfelelően Boris Johnsont választották a brit konzervatív párt új vezetőjének, ezzel a politikus lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke. A jövő azonban minden korábbinál bizonytalanabb egy olyan politikussal, akinél a karizma többet számít, mint a következetesség.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően Boris Johnsont választották a brit konzervatív párt új vezetőjének, ezzel a politikus lesz...","id":"20190723_brit_miniszterelnok_johnson_hunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168bfcb5-2265-494b-b86c-119cf1140712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c702edf1-f14e-4fa4-8440-dc9c0622a37c","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_brit_miniszterelnok_johnson_hunt","timestamp":"2019. július. 23. 13:07","title":"Boris Johnson lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag már csak napok kérdése, és pont kerülhet egy hosszabb üzleti tárgyalás végére: az Apple-é lehet az Intel modemchip-üzletága, ami igencsak jól jöhet a majdani iPhone-oknál.","shortLead":"Állítólag már csak napok kérdése, és pont kerülhet egy hosszabb üzleti tárgyalás végére: az Apple-é lehet az Intel...","id":"20190723_apple_intel_felvasarlas_5g_modemchip_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19dc502-bb0e-4a76-ae9f-61f6896db116","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_apple_intel_felvasarlas_5g_modemchip_iphone","timestamp":"2019. július. 23. 09:33","title":"Hamarosan nyélbe ütik: legalább egymilliárd dollárt kínál az Apple az Intel modemchip üzletéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d0402-607c-4754-8075-629dcdbb8e93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. ","shortLead":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. ","id":"20190724_Csunyan_osszetortek_szegeny_Batmobilet_egy_francia_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449d0402-607c-4754-8075-629dcdbb8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec99683-5854-4bf1-aacd-23cfbcea3fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Csunyan_osszetortek_szegeny_Batmobilet_egy_francia_autopalyan","timestamp":"2019. július. 24. 16:51","title":"Csúnyán összetörték szegény Batmobile-t egy francia autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A miniszter elmondta, hogy mi a kormány célja az útfejlesztésekkel, és Kelet-Magyarországon is akarnak építeni egy Hungaroringhez hasonló versenypályát. ","shortLead":"A miniszter elmondta, hogy mi a kormány célja az útfejlesztésekkel, és Kelet-Magyarországon is akarnak építeni...","id":"20190724_Palkovics_Az_a_cel_hogy_fel_ora_mindenhonnan_elerheto_legyen_egy_negysavos_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d920a40-704e-4222-aa01-cfe53dd0e4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Palkovics_Az_a_cel_hogy_fel_ora_mindenhonnan_elerheto_legyen_egy_negysavos_ut","timestamp":"2019. július. 24. 15:31","title":"Palkovics: Az a cél, hogy fél óra alatt mindenhonnan elérhető legyen egy négysávos út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]