[{"available":true,"c_guid":"6543de33-c10d-4a56-82ef-a02a3b670d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szupersztár híres környezetvédő is, ezért gondolják az oroszok, hogy segíthet megmenteni a Bajkál-tavat és élővilágát.","shortLead":"A színész szupersztár híres környezetvédő is, ezért gondolják az oroszok, hogy segíthet megmenteni a Bajkál-tavat és...","id":"20190723_leonardo_dicaprio_bajkalto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6543de33-c10d-4a56-82ef-a02a3b670d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1eea48-3f8d-4857-adb3-1e528300a877","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_leonardo_dicaprio_bajkalto","timestamp":"2019. július. 23. 10:22","title":"Különleges szerep eljátszására kérik Leonardo DiCapriót az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta átlagosan 8-10 hajóval folyik a kutatás. ","shortLead":"Naponta átlagosan 8-10 hajóval folyik a kutatás. ","id":"20190722_Hableany_tragedia_aldozat_kereses_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798a3202-dfe9-4e75-986b-30d74b42d392","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Hableany_tragedia_aldozat_kereses_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 20:53","title":"Hableány-tragédia: egy nő holttestét továbbra is keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig őket támogatta a tantestület, a szülők és az önkormányzat is. ","shortLead":"Pedig őket támogatta a tantestület, a szülők és az önkormányzat is. ","id":"20190722_EMMI_iskolaigazgato_palyazat_Budaors","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e4808c-32fa-4381-bd5a-0ed6eff97196","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_EMMI_iskolaigazgato_palyazat_Budaors","timestamp":"2019. július. 22. 20:20","title":"Visszadobta az EMMI két iskolaigazgató pályázatát, mert nem \"voltak elég meggyőzőek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2011c0b-2d22-4880-8956-5eacfbd40851","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bella Thorne egy interjúban beszélt arról, hogy eddig nem tudta, de rájött: pánszexuális.","shortLead":"Bella Thorne egy interjúban beszélt arról, hogy eddig nem tudta, de rájött: pánszexuális.","id":"20190723_Panszexualis_nem_biszexualis__a_Disney_sztarja_pontositott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2011c0b-2d22-4880-8956-5eacfbd40851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9229f75e-3567-48dd-853a-69e97de2cc60","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Panszexualis_nem_biszexualis__a_Disney_sztarja_pontositott","timestamp":"2019. július. 23. 13:51","title":"Pánszexuális, nem biszexuális – a Disney sztárja pontosított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533aab9d-fc5c-402d-81a7-4cb65a44b169","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Támadás ért egy szíriai várost, elemzők szerint a Hezbollah állásait támadta Izrael az elmúlt évek legnagyobb erejű támadásában.","shortLead":"Támadás ért egy szíriai várost, elemzők szerint a Hezbollah állásait támadta Izrael az elmúlt évek legnagyobb erejű...","id":"20190724_Izrael_Sziriaban_tamadta_a_Hezbollahot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533aab9d-fc5c-402d-81a7-4cb65a44b169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b71346-960c-40e3-a129-c861577bfdda","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Izrael_Sziriaban_tamadta_a_Hezbollahot","timestamp":"2019. július. 24. 05:36","title":"Izrael Szíriában támadta a Hezbollahot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606acc5c-727c-4f9c-9f5a-cad39d653b6f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az emléktáblán egy jövőnek címzett levél áll majd. ","shortLead":"Az emléktáblán egy jövőnek címzett levél áll majd. ","id":"20190722_Emlektabla_gleccser_Izland_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606acc5c-727c-4f9c-9f5a-cad39d653b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a840aaf1-c098-48fa-b595-6d3a80d91e4a","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Emlektabla_gleccser_Izland_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 22. 17:25","title":"Emléktáblát kap a gleccser, amely a felmelegedés miatt elsőként tűnt el Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df70305c-e2da-40f3-900e-ddefecc0245f","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Szabálytalanságra hivatkoztak, hogy a bakterok miért nem használhatják az egyébként saját pénzükön vett légkondicionáló berendezést.","shortLead":"Szabálytalanságra hivatkoztak, hogy a bakterok miért nem használhatják az egyébként saját pénzükön vett légkondicionáló...","id":"20190722_mav_vasut_munkakorulmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df70305c-e2da-40f3-900e-ddefecc0245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4c005e-dce8-4047-ba7f-898037375032","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_mav_vasut_munkakorulmenyek","timestamp":"2019. július. 22. 10:36","title":"Ugyanazt a klímát kötötte vissza a MÁV Szobon, amelyet korábban lekapcsoltatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","shortLead":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","id":"20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e90851a-2408-4c34-96d7-02484538ad7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","timestamp":"2019. július. 23. 13:01","title":"Tovább dübörög a budai Vár újragondolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]