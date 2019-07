Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72963150-138d-4387-8fc5-455d30290c45","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Két Sencor-modellel van gond.","shortLead":"Két Sencor-modellel van gond.","id":"20190726_mobilklima_tuzveszely_visszahivas_sencor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72963150-138d-4387-8fc5-455d30290c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be6fabe-95c9-49c9-b348-acfdbcf3aab8","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_mobilklima_tuzveszely_visszahivas_sencor","timestamp":"2019. július. 26. 09:28","title":"Mobil klímákat hívtak vissza, mert kigyulladhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a Honor almárka több modelljére is elérhető már az Android operációs rendszer fölött működő EMUI felhasználói felület legújabb verziója.","shortLead":"A Huawei és a Honor almárka több modelljére is elérhető már az Android operációs rendszer fölött működő EMUI...","id":"20190725_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites_telefon_modellek_erofs_gpu_turbo_30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04119261-3ce5-4edb-b394-1bc167c0116a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites_telefon_modellek_erofs_gpu_turbo_30","timestamp":"2019. július. 25. 08:03","title":"Rajta van a listán? Erre a 10+1 Huawei telefonra már letöltheti az új szoftvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gerendai Károlyék 70 millió euróért adták el 2017-ben a Szigetet.","shortLead":"Gerendai Károlyék 70 millió euróért adták el 2017-ben a Szigetet.","id":"20190726_A_Sziget_a_becsultnel_joval_tobbert_cserelt_gazdat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28da2619-d1c1-4b33-9195-b292b9e9359e","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_A_Sziget_a_becsultnel_joval_tobbert_cserelt_gazdat","timestamp":"2019. július. 26. 12:40","title":"A Sziget a becsültnél jóval többért cserélt gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","shortLead":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","id":"20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5537f6d7-f663-47e5-982e-ce2c4a83d414","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","timestamp":"2019. július. 25. 17:32","title":"Bob Dylan-kiállítás nyílik Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85183308-c672-47cb-bda0-c2201bb42bbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A használtautó-eladások tovább nőttek, noha külföldről egyre kevesebb használt kocsit hoznak be.","shortLead":"A használtautó-eladások tovább nőttek, noha külföldről egyre kevesebb használt kocsit hoznak be.","id":"20190725_Az_Opel_es_VW_a_legnepszerubb_hasznalt_auto_idehaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85183308-c672-47cb-bda0-c2201bb42bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be179de0-8268-408d-865a-6c6706ac6ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Az_Opel_es_VW_a_legnepszerubb_hasznalt_auto_idehaza","timestamp":"2019. július. 25. 12:44","title":"Az Opel és VW a legnépszerűbb használt autó idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35054682-1679-449e-b573-233b4d97affa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows Phone kudarca után a Microsoft teljes mellszélességgel az androidos világ felé fordult. Sorra adja ki alkalmazásait, azonban esetenként hirdetésre (is) használja a Google operációs rendszerét: saját appjait promotálja a megosztás és a megnyitás menükben.","shortLead":"A Windows Phone kudarca után a Microsoft teljes mellszélességgel az androidos világ felé fordult. Sorra adja ki...","id":"20190725_microsoft_appok_hirdetesek_android_menuben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35054682-1679-449e-b573-233b4d97affa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af562213-ccc7-4eda-8da3-f838f48b93e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_microsoft_appok_hirdetesek_android_menuben","timestamp":"2019. július. 25. 13:03","title":"Az jó, hogy vannak a Microsoftnak androidos alkalmazásai, de miért piszkál bele a menükbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyanú szerint élelmiszerimportra vonatkozó szerződések révén valamennyien pénzt szivattyúztak ki maguknak a megrendelésekből.\r

","shortLead":"A gyanú szerint élelmiszerimportra vonatkozó szerződések révén valamennyien pénzt szivattyúztak ki maguknak...","id":"20190725_Amerikai_szankciokkal_sujtottak_a_venezuelai_elnok_mostohafiait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6b9eda-11e8-4e42-bf68-e8adb9c0f221","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Amerikai_szankciokkal_sujtottak_a_venezuelai_elnok_mostohafiait","timestamp":"2019. július. 25. 19:43","title":"Amerikai szankciókkal sújtották a venezuelai elnök mostohafiait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","shortLead":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","id":"20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74ce794-dbca-45c8-bbea-f78cc91e8b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 25. 05:29","title":"Még mindig vannak álomautók. Melyikre szavaznak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]