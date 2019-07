Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kisgyerekkora óta a színpadra vágyott Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, Hollywood egyik legjobban fizetett latin színésznője. A bulvársajtó több mint húsz éve minden apró lépését követi, a nyilvánosság előtt zajlott három válása is. J. Lo mégis erős maradt, tavaly a Time magazin az év 100 legbefolyásosabb embere közé választotta. ","shortLead":"Kisgyerekkora óta a színpadra vágyott Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, Hollywood egyik legjobban fizetett latin...","id":"20190724_50_eves_Jennifer_Lopez_enekes_szinesz_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fac2ff6-224d-4bba-be4f-f2c63348f8aa","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_50_eves_Jennifer_Lopez_enekes_szinesz_szuletesnap","timestamp":"2019. július. 24. 13:40","title":"„Először magadat kell megszeretned” – 50 éves lett Jennifer Lopez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg, mint tavaly ilyenkor. A termékenységi arányszám is esik.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg...","id":"20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc447460-a28b-4073-aed9-4a36060982e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. július. 26. 09:32","title":"Egyre kevesebb magyar gyerek születik, tovább nő a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Busszal lehet megkerülni a veszteglő vonat miatt lezárt pályaszakaszt.","shortLead":"Busszal lehet megkerülni a veszteglő vonat miatt lezárt pályaszakaszt.","id":"20190726_Lerohadt_a_motorvonat_Gyonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b5043-fff2-4651-9dac-5bf13ea26ace","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Lerohadt_a_motorvonat_Gyonnal","timestamp":"2019. július. 26. 08:13","title":"Lerohadt a motorvonat Gyónnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencvenéves korában hunyt el.","shortLead":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencvenéves korában hunyt el.","id":"20190724_Heller_Agnes_temetes_julius_29","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9723e0-e8b3-4c80-934b-80a6295dfcc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Heller_Agnes_temetes_julius_29","timestamp":"2019. július. 24. 17:31","title":"Hétfőn lesz Heller Ágnes temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatalmasat hajrázott.\r

