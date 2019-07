Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Belső forrásból származó információra hivatkozva írja azt a médiaügyekkel foglalkozó Média1.hu, hogy augusztus végétől elnémul a szegedi Rádió 88, az ország legrégebbi kereskedelmi rádiója.","shortLead":"Belső forrásból származó információra hivatkozva írja azt a médiaügyekkel foglalkozó Média1.hu, hogy augusztus végétől...","id":"20190726_Elnemul_a_szegedi_Radio_88_harmincan_lapatra_kerulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75764b69-27f5-4464-ba21-7a63f606c896","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_Elnemul_a_szegedi_Radio_88_harmincan_lapatra_kerulnek","timestamp":"2019. július. 26. 17:43","title":"Elnémul a szegedi Rádió 88, harmincan az utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert mi negyven évig hiányt szenvedtünk ebben, érvelt a volt miniszter.","shortLead":"Mert mi negyven évig hiányt szenvedtünk ebben, érvelt a volt miniszter.","id":"20190726_Balog_Zoltan_Stuttgartban_A_magyarok_jobban_ismerik_a_szabadsag_ertekeit_mint_a_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec86278-a89c-4488-b62e-93606cfc7f96","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Balog_Zoltan_Stuttgartban_A_magyarok_jobban_ismerik_a_szabadsag_ertekeit_mint_a_nemetek","timestamp":"2019. július. 26. 12:38","title":"Balog Zoltán Stuttgartban: A magyarok jobban ismerik a szabadság értékeit, mint a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7d2a8-0c58-444e-a1e3-e2385d795474","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy amerikai fejlesztésnek köszönhetően az autó képes lenne eldönteni, ittas-e a sofőr, a motort pedig ennek fényében engedné elindítani.","shortLead":"Egy amerikai fejlesztésnek köszönhetően az autó képes lenne eldönteni, ittas-e a sofőr, a motort pedig ennek fényében...","id":"20190726_ittas_vezetes_veralkoholszint_ittas_sofor_dadss","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec7d2a8-0c58-444e-a1e3-e2385d795474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c339ed6-92f9-4ce8-8523-da6202c43cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_ittas_vezetes_veralkoholszint_ittas_sofor_dadss","timestamp":"2019. július. 26. 16:23","title":"Ha ezt a rendszert beszerelik a kocsiba, eltűnhetnek az útról az ittas sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7935c70-a727-4227-bc79-ce885a8020f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vélhetően a szabadságok miatt.","shortLead":"Vélhetően a szabadságok miatt.","id":"20190726_Alig_lesz_rendeles_nyaron_a_gyongyosi_szakrendeloben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7935c70-a727-4227-bc79-ce885a8020f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e60962-fc57-4df9-bfe7-daa097ae59db","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Alig_lesz_rendeles_nyaron_a_gyongyosi_szakrendeloben","timestamp":"2019. július. 26. 19:39","title":"Alig lesz rendelés nyáron a gyöngyösi szakrendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két magyar úszó is egyszerre finálézott szombaton a vizes vb-n. Hosszú Katinka és Burián Katalin a női 200 hát döntőjében ugrottak a medencébe. ","shortLead":"Két magyar úszó is egyszerre finálézott szombaton a vizes vb-n. Hosszú Katinka és Burián Katalin a női 200 hát...","id":"20190727_Hosszu_Katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2add7b0a-03d6-4e22-aea9-662f789b263a","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. július. 27. 14:07","title":"Hosszú Katinka 8., Burián Katalin 7. lett a 200 hát döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb580fa-f2cd-412c-b72f-e0b10e85217d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A jogszabályok módosítása folyamatban van – írta a Budapest Airport, amikor az augusztusra ígért éjszakai repülési tilalomról kérdeztük. A Wizz Air pedig elárulta: nem változik a menetrend, ugyanúgy szállnak le gépek éjfél után, legfeljebb a főváros helyett az agglomeráció kapja meg a zajterhelést.","shortLead":"A jogszabályok módosítása folyamatban van – írta a Budapest Airport, amikor az augusztusra ígért éjszakai repülési...","id":"20190726_legterzar_repulesi_tilalom_repuloter_airport_wizz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eb580fa-f2cd-412c-b72f-e0b10e85217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe220376-eb0e-4bbd-8ba1-8cd87a2fad5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_legterzar_repulesi_tilalom_repuloter_airport_wizz","timestamp":"2019. július. 26. 11:05","title":"Hiába ígértek repülési tilalmat, augusztustól is érkeznek repülők éjfél után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dd903f-848f-44b6-a938-c8f066f12b6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) munkatársainak sikerült az öregedés jeleit kimutatniuk egy vörös óriáscsillagnál. A kutatók által vizsgált Kis Medve csillagképben található égitest hamarosan 1,2 milliárd éves élete végére ér, és éppen utolsó nukleáris \"csuklásait\", termális pulzusait éli át.","shortLead":"Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) munkatársainak sikerült az öregedés jeleit kimutatniuk...","id":"20190726_csuklas_termalis_pulzus_oregedes_oriascsillag_mta_magyar_csillagaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9dd903f-848f-44b6-a938-c8f066f12b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82d3a38-1ccc-4908-91e9-d78bb22b6d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_csuklas_termalis_pulzus_oregedes_oriascsillag_mta_magyar_csillagaszok","timestamp":"2019. július. 26. 16:03","title":"\"Csuklik\" az öregedéstől egy magyar tudósok által megfigyelt óriáscsillag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f973831d-49bb-43c2-9d85-b1d227f3cb58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terminator névre keresztelt cunamik lehetnek felelősek a napfoltok kialakulásáért, és előre jelezhetik a napciklus végét is.","shortLead":"A Terminator névre keresztelt cunamik lehetnek felelősek a napfoltok kialakulásáért, és előre jelezhetik a napciklus...","id":"20190725_nap_cunami_napciklus_napfolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f973831d-49bb-43c2-9d85-b1d227f3cb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0053d286-4f5c-4c5c-bb97-7908175cee7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_nap_cunami_napciklus_napfolt","timestamp":"2019. július. 25. 18:03","title":"Hatalmas cunamikat fedeztek fel a Nap felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]