Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint már nincs, ami megvédjen.","shortLead":"A színész-rendező szerint már nincs, ami megvédjen.","id":"20190725_Alfoldi_Robert_A_hatalomnak_elveszett_szorongo_ember_kell_akit_iranyithat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375e783c-67db-49fa-8578-5ea3cd8c3fea","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Alfoldi_Robert_A_hatalomnak_elveszett_szorongo_ember_kell_akit_iranyithat","timestamp":"2019. július. 25. 16:59","title":"Alföldi Róbert: A hatalomnak elveszett, szorongó ember kell, akit irányíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049308e9-751e-4d57-a278-7d9e56243ddd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a YouTube-ot videomegosztó oldalként emlegetik, sokan inkább csak zenehallgatásra használják. Számukra érkezett egy hasznos újítás a YouTube Music appba, igaz egyelőre csak a YouTube Premium és a YouTube Music Premium előfizetők érhetik el, viszont bárki kipróbálhatja.","shortLead":"Bár a YouTube-ot videomegosztó oldalként emlegetik, sokan inkább csak zenehallgatásra használják. Számukra érkezett...","id":"20190727_youtube_music_premium_videok_kikapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=049308e9-751e-4d57-a278-7d9e56243ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de31a942-e665-4a16-8978-2921d7182b16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_youtube_music_premium_videok_kikapcsolasa","timestamp":"2019. július. 27. 08:03","title":"Újítás a YouTube-on: eltűnhetnek a videók a zenék mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy éve kellene különadót fizetniük a „bevándorlást segítő” szervezetek támogatóinak. A NAV-hoz még egyetlen bevallás sem érkezett, ennek ellenére egyetlen ellenőrzést sem rendeltek el.","shortLead":"Egy éve kellene különadót fizetniük a „bevándorlást segítő” szervezetek támogatóinak. A NAV-hoz még egyetlen bevallás...","id":"20190726_Az_adohatosag_sem_foglalkozik_a_bevandorlasi_adoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6ba34f-3961-4b9c-a4ea-885d344751c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Az_adohatosag_sem_foglalkozik_a_bevandorlasi_adoval","timestamp":"2019. július. 26. 06:15","title":"Az adóhatóság sem foglalkozik a bevándorlási adóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De bizonyítottak kötélhúzásban, tollaslabdában is az Országos Ügyészségi Sporttalálkozón, ügyészeink sportpályán is kiemelkedő állóképességgel és koncentrációval vannak megáldva. \r

\r

","shortLead":"De bizonyítottak kötélhúzásban, tollaslabdában is az Országos Ügyészségi Sporttalálkozón, ügyészeink sportpályán is...","id":"20190726_Ugyeszeink_karaokeban_is_kiemelkedoek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eed8da0-63a3-4103-86b5-103b2bd6227c","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Ugyeszeink_karaokeban_is_kiemelkedoek","timestamp":"2019. július. 26. 14:01","title":"Ügyészeink karaokeban is kiemelkedőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c104470-279b-4a41-8708-1b4ec699439b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy konzervatívok számára rendezett esemény valósággal könnyeket csalt az internetezők szemébe, részben Donald Trump miatt. Na, nem azért, mert annyira szomorú dolgok hangzottak el. Ellenkezőleg.","shortLead":"Egy konzervatívok számára rendezett esemény valósággal könnyeket csalt az internetezők szemébe, részben Donald Trump...","id":"20190726_donald_trump_photoshop_sas_emblema_washington_republikanusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c104470-279b-4a41-8708-1b4ec699439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db80cb6c-3df2-494b-8465-5e4a5fac956d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_donald_trump_photoshop_sas_emblema_washington_republikanusok","timestamp":"2019. július. 26. 12:03","title":"Zseniális, ahogy meghackelték Trump beszédét, de a legdurvább, hogy neki fel se tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb9a872-2f8b-447c-8962-fae63d1d32b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az édesanyja mellől lógott meg az az amerikai kisfiú, aki minden biztonsági ember orra előtt el tudott suhanni, majd fel is pattant a poggyászszálító szalagra.","shortLead":"Az édesanyja mellől lógott meg az az amerikai kisfiú, aki minden biztonsági ember orra előtt el tudott suhanni, majd...","id":"20190726_repuloter_poggyasszallito_szalag_hartsfield_jackson_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfb9a872-2f8b-447c-8962-fae63d1d32b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56216532-5dd4-4bb9-99a7-71fbf504b83e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_repuloter_poggyasszallito_szalag_hartsfield_jackson_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. július. 26. 12:33","title":"Videó: A poggyászokkal \"ment egy kört\" a kisfiú az atlantai repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e4f013-040b-4a17-8f83-675b04e2a16f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl sok kihívás vár az OSZK leendő főigazgatójára, ezért még az is lehet, hogy egy igazi szakember lesz a befutó a posztra, írja a HVG.\r

\r

","shortLead":"Túl sok kihívás vár az OSZK leendő főigazgatójára, ezért még az is lehet, hogy egy igazi szakember lesz a befutó...","id":"20190725_Nem_eleg_vonzo_a_Nerlovagoknak_az_OSZK_szakember_erkezhet_a_nemzeti_konyvtar_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e4f013-040b-4a17-8f83-675b04e2a16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c5eab5-2c8e-4d07-8627-d584e95816ac","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Nem_eleg_vonzo_a_Nerlovagoknak_az_OSZK_szakember_erkezhet_a_nemzeti_konyvtar_elere","timestamp":"2019. július. 25. 15:07","title":"Nem elég vonzó a NER-lovagoknak az OSZK, szakember érkezhet a nemzeti könyvtár élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, imádta. ","shortLead":"Úgy tűnik, imádta. ","id":"20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981cebeb-611a-4fa2-92f5-0c0d2fec002a","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","timestamp":"2019. július. 26. 17:08","title":"Jason Momoa súlyosan beteg gyerekek kívánságát teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]