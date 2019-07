Különös üzletpolitikát folytat a streamingóriás Netflix: egyes régiókban szinte ingyen adja a filmek, sorozatok nézésének lehetőségét, máshol viszont időről időre megemeli az előfizetési árait. Ez utóbbi helyek közé tartozik az Egyesült Államok is, ahol még 2007-ben vezették be a szolgáltatást.

Hogy a korábbi (márciusi) áremelés-e az oka (ekkortól 13-18 százalékkal kell többet fizetni a Netflixért, a választott csomagtól függően), az nem tisztázott egyértelműen, mindenesetre elég valószínű, hogy oroszlánrésze van abban, hogy a második negyedévben 126 ezer amerikai előfizető vált meg a szolgáltatástól. A Netflix az előfizetők számát is túlbecsülte, áprilistól júniusig 5 millió újoncra volt felkészülve, azonban „csak” 2,7 millióan csatlakoztak. Ehhez képest nem tűnik óriási számnak a 125 ezres lemorzsolódás, azonban mindenképpen egyfajta erodálódási folyamatra utal.

© SlashGear

Az áremelés indokai persze érthetők: a Netflix óriási összegeket költ saját (eredeti) tartalmakra (és körülbelül másfél évente módosítja is az előfizetési díjakat). Viszont nem minden előfizető hajlandó elfogadni ezt az érvelést. Lehet, hogy a jelenlegi telített amerikai streaming piacon (Amazon Prime, Hulu, Hayu, Now TV) kissé túltolta az árait a Netflix? Ezt alighanem érzik a cégnél is, hiszen egy 900 forintos csomag is feltűnt a videós szolgáltató regionális kínálatában.

Ha máskor is tudni szeretne a netflixes hírekről, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.