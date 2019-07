Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 0,3 százalékponttal csökkent a munkanélküliség.","shortLead":"Egy év alatt 0,3 százalékponttal csökkent a munkanélküliség.","id":"20190729_Negy_es_felmillional_is_tobb_magyar_dolgozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71ed8c9-625d-4854-b53f-963fe2934a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Negy_es_felmillional_is_tobb_magyar_dolgozik","timestamp":"2019. július. 29. 09:08","title":"Négy és fél milliónál is több magyar dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd77add-b1e5-442c-bc31-139d89bbd188","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem tudta megelőzi Az oroszlánkirályt az észak-amerikai kasszasikerlistán.\r

\r

","shortLead":"Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem...","id":"20190728_Tarantino_orulhet_meg_a_Kill_Bill_sem_aratott_akkorat_az_elso_heten_mint_az_uj_filmje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd77add-b1e5-442c-bc31-139d89bbd188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d046a6b-bc24-49f5-a043-b1da2abdb39b","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Tarantino_orulhet_meg_a_Kill_Bill_sem_aratott_akkorat_az_elso_heten_mint_az_uj_filmje","timestamp":"2019. július. 28. 20:30","title":"Tarantino örülhet: még a Kill Bill sem aratott akkorát az első héten, mint az új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a következő években az Apple is rágyúr majd az 5G-s technológiára, amivel a jelek szerint nemcsak a csúcsváltozatnak szánt iPhone-okat szerelnék fel.","shortLead":"Az biztos, hogy a következő években az Apple is rágyúr majd az 5G-s technológiára, amivel a jelek szerint nemcsak...","id":"20190729_apple_iphone_2020_iphone_xii_iphone_12_ming_chi_kuo_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32aac11-c52b-4f1a-bcd5-3963669c1b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_apple_iphone_2020_iphone_xii_iphone_12_ming_chi_kuo_5g","timestamp":"2019. július. 29. 08:33","title":"Már a 2020-as iPhone-okról is pletykálnak, és nem is akármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Uszítással, a \"kiszolgáltatott emberek kihasználásával\" vádolta az ATV-t és általában a baloldalt a Tv2 híradósa, Szentpéteri Eszter amiatt, ahogy múlt héten beszámoltak az onkológiai intézetben kialakult sorban állásról. A Tények műsorvezetője azt a tényt nem említette meg, hogy férje az intézet főigazgatója, akit maga Kásler Miklós talált érdemesnek arra, hogy átvegye tőle a pozíciót. Nem sokkal később el is készült a Tv2 riportja a \"világszínvonalú onkológiáról\", üres folyosót és elégedett beteget mutogatva.","shortLead":"Uszítással, a \"kiszolgáltatott emberek kihasználásával\" vádolta az ATV-t és általában a baloldalt a Tv2 híradósa...","id":"20190729_Mediaharcba_kezdett_a_Tv2_hiradosa_akinek_ferje_az_onkologiai_intezet_foigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9817e7ff-4d19-4191-8907-68217714cdd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Mediaharcba_kezdett_a_Tv2_hiradosa_akinek_ferje_az_onkologiai_intezet_foigazgatoja","timestamp":"2019. július. 29. 11:32","title":"Médiaháború: őrjöng a Tv2 híradósa, akinek férje az onkológiai intézet főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","shortLead":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","id":"20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f4fee3-ec05-44d0-b906-9ede0ee63603","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 27. 21:50","title":"Komoly felhőszakadás miatt adott ki riasztást a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fennakadások vannak a vasúti közlekedésben az éjjeli viharok miatt.","shortLead":"Fennakadások vannak a vasúti közlekedésben az éjjeli viharok miatt.","id":"20190728_Ha_most_keszul_vonatra_ulni_akkor_lehet_hogy_gondban_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4addc9-cf4b-4198-813e-4a0f35c5a3ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Ha_most_keszul_vonatra_ulni_akkor_lehet_hogy_gondban_lesz","timestamp":"2019. július. 28. 07:20","title":"Ha most készül vonatra ülni, akkor lehet, hogy gondban lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kijöttek a kvangdzsui úszó-világbajnokság vasárnapi zárónapjának eredményei.\r

\r

\r

","shortLead":"Kijöttek a kvangdzsui úszó-világbajnokság vasárnapi zárónapjának eredményei.\r

\r

\r

","id":"20190728_kvandzsu_vizes_vilagbajnoksag_vasarnapi_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c693b24d-95a3-474a-8ebb-a7cb191c4cbc","keywords":null,"link":"/sport/20190728_kvandzsu_vizes_vilagbajnoksag_vasarnapi_eredmenyek","timestamp":"2019. július. 28. 20:45","title":"Kijött a vizes vb zárónapjának eredménytáblája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltókat főleg kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották, sok helyen pincéket öntött el az eső.\r

","shortLead":"A tűzoltókat főleg kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották, sok helyen...","id":"20190728_viharkar_pusztitas_riasztas_tuzoltok_katasztrofavedelem_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee04f750-83b7-4529-b6c4-f274834c53d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_viharkar_pusztitas_riasztas_tuzoltok_katasztrofavedelem_idojaras","timestamp":"2019. július. 28. 19:00","title":"Komoly pusztítást végzett az országon végig söprő vihar: 500 helyre riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]