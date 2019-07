Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban 18-19 évesek ültek, a sofőr vélhetően túl gyorsan akart bevenni a kanyart. Törésekkel megúszták.","shortLead":"A kocsiban 18-19 évesek ültek, a sofőr vélhetően túl gyorsan akart bevenni a kanyart. Törésekkel megúszták.","id":"20190729_Szakadekba_zuhant_autojukkal_ot_fiatal_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5006c-6e47-4323-b757-34996822ad28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Szakadekba_zuhant_autojukkal_ot_fiatal_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 29. 13:54","title":"Szakadékba zuhant autójával öt fiatal Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kecskemétről Budapestre tartó vonat elgázolt egy embert, a rendőrség mindkét vágányon leállította a közlekedést.","shortLead":"A Kecskemétről Budapestre tartó vonat elgázolt egy embert, a rendőrség mindkét vágányon leállította a közlekedést.","id":"20190729_Gazolas_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ceglednel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe3b3de-3ecd-4e93-a4d0-603f40d59ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Gazolas_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ceglednel","timestamp":"2019. július. 29. 07:44","title":"Gázolás miatt nem jártak a vonatok Ceglédnél, váci járatok is kimaradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar veszélye miatt.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar...","id":"20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cd9bf-4258-4cb1-abc4-682d0283904d","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. július. 28. 18:47","title":"Égzendülés most: veszélyjelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9739e96e-2ebc-41a6-b6cb-1728e85664e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A MOL Fehérvár FC vasárnap saját pályáján, a novemberben átadott MOL Aréna Sóstóban fogadhatja az újonc Kaposvári Rákóczit a labdarúgó-bajnokság nyitófordulójában.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC vasárnap saját pályáján, a novemberben átadott MOL Aréna Sóstóban fogadhatja az újonc Kaposvári...","id":"20190729_bakterium_mol_fehervar_stadion_mol_arena_sosto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9739e96e-2ebc-41a6-b6cb-1728e85664e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db049c6a-47a4-4f1e-b2bb-3f2e85502f6a","keywords":null,"link":"/sport/20190729_bakterium_mol_fehervar_stadion_mol_arena_sosto","timestamp":"2019. július. 29. 16:25","title":"Kiirtották a veszélyes baktériumot, hazatérhet a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce8b9fe-c6d1-4a71-a1a3-859f837cefde","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"Szentesi Zöldi László kiborult azon, hogy Tusnádfürdőn a Quimby és Lovasi András lépett fel. Ebből az alkalomból jól odamondott a szervezőknek. Aztán az erdélyi magyaroknak is. ","shortLead":"Szentesi Zöldi László kiborult azon, hogy Tusnádfürdőn a Quimby és Lovasi András lépett fel. Ebből az alkalomból jól...","id":"20190729_Jo_nagyot_rugott_az_erdelyi_magyarokba_Lovasi_Andras_miatt_a_kormanymedia_egyik_megmondo_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce8b9fe-c6d1-4a71-a1a3-859f837cefde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2a6cfe-0962-4098-8bb8-9b134cc0094a","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Jo_nagyot_rugott_az_erdelyi_magyarokba_Lovasi_Andras_miatt_a_kormanymedia_egyik_megmondo_embere","timestamp":"2019. július. 29. 09:51","title":"Jó nagyot rúgott az erdélyi magyarokba Lovasi András miatt a kormánymédia egyik megmondóembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta létezik, de csak most ígérik, hogy elkezdenek büntetni.","shortLead":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta...","id":"20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fce126-3f19-4721-bb27-10a3a7a77d11","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Tíz év után eszükbe jutott a görögöknek, hogy betiltották a dohányzást a közintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindította roamingszolgáltatását a Digi. A negyedik mobilszolgáltató ügyfelei így már külföldről, több országból is hazatelefonálhatnak.","shortLead":"Elindította roamingszolgáltatását a Digi. A negyedik mobilszolgáltató ügyfelei így már külföldről, több országból is...","id":"20190729_digimobil_roaming_eu_percdijak_adatforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d20dde-e0eb-42da-b532-930d41643ccb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_digimobil_roaming_eu_percdijak_adatforgalom","timestamp":"2019. július. 29. 00:03","title":"Van egy újdonság a DIGIMobilnál: 0-5 forintért lehet telefonálni már külföldről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél évvel férje halála után megmutatta a házat, ahol együtt éltek, és beszélt az érzéseiről is. ","shortLead":"Fél évvel férje halála után megmutatta a házat, ahol együtt éltek, és beszélt az érzéseiről is. ","id":"20190729_Andy_Vajna_zongorajat_siratja_Vajna_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6e25a0-c86e-45da-9e08-dbc500de4da4","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Andy_Vajna_zongorajat_siratja_Vajna_Timea","timestamp":"2019. július. 29. 14:05","title":"Andy Vajna zongoráját siratja Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]