[{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kispesten kigyulladt egy ház, amibe villám csapott, a tető szinte teljesen megsemmisült.\r

\r

","shortLead":"Kispesten kigyulladt egy ház, amibe villám csapott, a tető szinte teljesen megsemmisült.\r

\r

","id":"20190728_Villam_csapott_egy_hazba_Budapesten_ot_gyereket_menekitettek_ki_a_tuzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738e99ab-2be6-40c7-bb29-15a4fe0bb03a","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Villam_csapott_egy_hazba_Budapesten_ot_gyereket_menekitettek_ki_a_tuzbol","timestamp":"2019. július. 28. 19:17","title":"Villám csapott egy házba Budapesten, öt gyereket menekítettek ki a tűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8c427f-d045-421d-a9f7-f2c4f8efddf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan kiakadnak azon, hogy igénytelenek az emberek, és szemetelnek, de ilyen helyzetben hova tegye a szemetét az autós? Ha valaki hasonlót lát, küldjön képet! ","shortLead":"Sokan kiakadnak azon, hogy igénytelenek az emberek, és szemetelnek, de ilyen helyzetben hova tegye a szemetét az autós...","id":"20190729_Csordultig_telt_kukak_mar_hetfo_delelott_az_M5os_pihenojeben_Hova_rakjuk_a_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8c427f-d045-421d-a9f7-f2c4f8efddf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a26c38-dee9-4912-b2cd-b721e429261b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Csordultig_telt_kukak_mar_hetfo_delelott_az_M5os_pihenojeben_Hova_rakjuk_a_szemetet","timestamp":"2019. július. 29. 11:56","title":"Csordultig telt kukák már hétfő délelőtt az M5-ös pihenőjében. Hova rakjuk a szemetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513073fe-f7d2-431c-ab96-34662566048a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Habarovszkban árad az Amur, Szibériában országnyi erdő ég.","shortLead":"Habarovszkban árad az Amur, Szibériában országnyi erdő ég.","id":"20190730_Tuz_es_viz_egyszerre_sujtja_Oroszorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513073fe-f7d2-431c-ab96-34662566048a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df8490-f264-43d6-a7ab-5bc98afd8780","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Tuz_es_viz_egyszerre_sujtja_Oroszorszagot","timestamp":"2019. július. 30. 07:25","title":"Tűz és víz egyszerre sújtja Oroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-Alföldön tart legtovább a kárelhárítás.","shortLead":"A Dél-Alföldön tart legtovább a kárelhárítás.","id":"20190729_Kilencszaz_riasztast_kaptak_a_tuzoltok_a_viharban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959da2b6-ea22-460f-a59c-1572b277e047","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Kilencszaz_riasztast_kaptak_a_tuzoltok_a_viharban","timestamp":"2019. július. 29. 08:03","title":"Kilencszáz riasztást kaptak a tűzoltók a viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e06bad-f7f3-4882-afef-512afa649f8a","c_author":"Daczi Dóra","category":"elet","description":"Bár egy neves brit fogorvosnak egyesületi tagságába került, hogy a közösségi oldalakra posztolta az arcforma megváltoztatására javasolt és az influenszerek által is felkapott nyelvgyakorlat-videóit, világszerte paradigmaváltás zajlik a népesség feltehetőleg felét érintő myofunkcionális zavarok kezelésében. Magyarországon több terápiát is kifejlesztettek.","shortLead":"Bár egy neves brit fogorvosnak egyesületi tagságába került, hogy a közösségi oldalakra posztolta az arcforma...","id":"20190729_Okos_az_a_gyerek_csak_az_arca_nem_ezt_mutatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e06bad-f7f3-4882-afef-512afa649f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c00117c-6756-4cdf-9a37-e104eee9a8ba","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Okos_az_a_gyerek_csak_az_arca_nem_ezt_mutatja","timestamp":"2019. július. 29. 20:00","title":"Okos az a gyerek, csak az arca nem ezt mutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55546ec-4142-40fb-9529-955802dd8c83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől azonban Jurij C. nem kerül vissza a rács mögé, ahhoz új ügyészi beadvány kell.","shortLead":"Ettől azonban Jurij C. nem kerül vissza a rács mögé, ahhoz új ügyészi beadvány kell.","id":"20190729_Kuria_jogellenesen_engedtek_ki_a_Viking_kapitanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d55546ec-4142-40fb-9529-955802dd8c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf09c17b-4dbc-4cac-a7e0-a0422b7f5eec","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Kuria_jogellenesen_engedtek_ki_a_Viking_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 29. 13:31","title":"Kúria: jogellenesen engedték ki a Viking kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","shortLead":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","id":"20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe05408-6b9b-43ea-a2c6-746268800210","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","timestamp":"2019. július. 28. 20:20","title":"Ez volt minden idők második legjobb vizes vb szereplésük a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sokfelé annyi eső hullott vasárnap, mint a júliusi havi átlag, de nem volt olyan mérőállomás, ahonnan ne jelentettek volna csapadékot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tovább tart a zivataros időjárás.","shortLead":"Sokfelé annyi eső hullott vasárnap, mint a júliusi havi átlag, de nem volt olyan mérőállomás, ahonnan ne jelentettek...","id":"20190729_szelrekord_eso_felhoszakadas_meteorologiai_szolgalat_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0884c946-ad6f-40f5-b781-73547afde557","keywords":null,"link":"/elet/20190729_szelrekord_eso_felhoszakadas_meteorologiai_szolgalat_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. július. 29. 17:39","title":"Szélrekord dőlt, mindenhol esett, és még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]