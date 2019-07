Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hiába rangos az MTV életműdíja, attól félnek, nem lesz, aki átadja, sem olyan, aki át akarná venni.","shortLead":"Hiába rangos az MTV életműdíja, attól félnek, nem lesz, aki átadja, sem olyan, aki át akarná venni.","id":"20190729_Az_MTV_eltavolitana_Michael_Jackson_nevet_az_egyik_legfontosabb_dijarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184f4030-78fa-4ca2-b72e-2c5aea1360d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Az_MTV_eltavolitana_Michael_Jackson_nevet_az_egyik_legfontosabb_dijarol","timestamp":"2019. július. 29. 12:38","title":"Az MTV eltávolítaná Michael Jackson nevét az egyik legfontosabb díjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved dél-koreai területre.\r

\r

","shortLead":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved...","id":"20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34d13-246d-4f69-b9b1-03dd040b6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","timestamp":"2019. július. 28. 21:11","title":"Zavarosban halásztak: egy orosz és egy észak-koreai hajó is bajba került a határnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Politikai ellenfelei már az Egyesült Királyság végét vizionálják arra az esetre, ha megállapodás nélkül lépnek ki a britek az EU-ból. A kutatók csak nagyon durva gazdasági visszaesést. Johnson elszánt.","shortLead":"Politikai ellenfelei már az Egyesült Királyság végét vizionálják arra az esetre, ha megállapodás nélkül lépnek ki...","id":"20190730_Boris_Johnson_no_deal_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69bfc7-de01-4886-841f-d73c70e43986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Boris_Johnson_no_deal_brexit","timestamp":"2019. július. 30. 06:15","title":"Boris Johnson lehet Nagy-Britannia utolsó miniszterelnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","shortLead":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","id":"20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1909937e-8e5d-4352-8b7a-13c0cde42902","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","timestamp":"2019. július. 30. 08:03","title":"Ilyen kellene itthon is: Rómában műanyaghulladékkal is lehet fizetni a metrójegyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Uszítással, a \"kiszolgáltatott emberek kihasználásával\" vádolta az ATV-t és általában a baloldalt a Tv2 híradósa, Szentpéteri Eszter amiatt, ahogy múlt héten beszámoltak az onkológiai intézetben kialakult sorban állásról. A Tények műsorvezetője azt a tényt nem említette meg, hogy férje az intézet főigazgatója, akit maga Kásler Miklós talált érdemesnek arra, hogy átvegye tőle a pozíciót. Nem sokkal később el is készült a Tv2 riportja a \"világszínvonalú onkológiáról\", üres folyosót és elégedett beteget mutogatva.","shortLead":"Uszítással, a \"kiszolgáltatott emberek kihasználásával\" vádolta az ATV-t és általában a baloldalt a Tv2 híradósa...","id":"20190729_Mediaharcba_kezdett_a_Tv2_hiradosa_akinek_ferje_az_onkologiai_intezet_foigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9817e7ff-4d19-4191-8907-68217714cdd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Mediaharcba_kezdett_a_Tv2_hiradosa_akinek_ferje_az_onkologiai_intezet_foigazgatoja","timestamp":"2019. július. 29. 11:32","title":"Médiaháború: őrjöng a Tv2 híradósa, akinek férje az onkológiai intézet főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","shortLead":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","id":"20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a995bae-70ad-42e5-a292-12e8fd255772","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","timestamp":"2019. július. 29. 11:02","title":"Eladta egykor piacvezető cégeit a NER piksziséből kiesett Kuna Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","shortLead":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","id":"20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e43fcbc-4c70-4f76-9dff-176d02dd9dce","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","timestamp":"2019. július. 29. 13:01","title":"Végső nyugalomra helyezték Heller Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi hetek hírei nyomán felmérte a kórházszövetség, milyen a klímahelyzet az egészségügyi intézményekben.","shortLead":"Az utóbbi hetek hírei nyomán felmérte a kórházszövetség, milyen a klímahelyzet az egészségügyi intézményekben.","id":"20190730_korhazszovetseg_nyar_klimaberendezes_klimatizalas_egeszsegugy_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b775fa-ce11-48c6-9f7b-06b918d09510","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_korhazszovetseg_nyar_klimaberendezes_klimatizalas_egeszsegugy_felmeres","timestamp":"2019. július. 30. 06:43","title":"A magyar műtők harmadában, a betegszobák 98 százalékában nincs klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]