Tudományos híreket tudósító robotot állítottak szolgálatba, amely angol nyelvű cikkekből készít jelentéseket. Azért az újságírók nem csomagolhatnak, valakinek ellenőriznie is kell a robot munkáját.

A legújabb tudományos felfedezésekről tudósító robotot állítottak szolgálatba Kínában - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

A Hsziaoke (Xiaoke) nevű automatikus híreket generáló szoftvert a China Science Daily a Peking Egyetem kutatóival közösen hozta létre fél éves együttműködés keretében.

A fejlesztők szerint a szoftver eddig több mint kétszáz jelentést állított össze olyan nemzetközi tudományos lapokban megjelent tanulmányok angol nyelvű összefoglalóiból, mint a Science, a Nature, a Cell és a New England Journal of Medicine. A Xiaoke által megírt anyagok a kiadás előtt szerkesztésen esnek át - a cikkek tartalmát az újság szerkesztőin kívül szakértők is ellenőrzik.

Csang Ming-vej, a program felelőse, a lap helyettes főszerkesztője elmondta: a szoftvert úgy kívánják tovább fejleszteni, hogy az segíthessen a kínai kutatóknak áttörni a nyelvi akadályokon, gyors hozzáférést biztosítva nekik a legújabb, angol nyelven publikált tudományos eredményekhez.

Van Hsziao-jün, a Peking Egyetem vezető kutatója, aki a szoftver tervezéséért és technológiájáért felelt, kiemelte: ez a tartalomgyártó eszköz sokkal többre képes puszta fordításnál, a Xiaoke ugyanis bonyolult szókapcsolatok és mondatok kiszűrésére is alkalmas, a szakzsargonnal teli szövegeket könnyen emészthető újságcikkekké tudja alakítani.

