Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedélyezte a Fővárosi Törvényszék elnöke, hogy a bírósági szünet alatt jogerős döntést hozzanak Bige gyárának újraindulásáról.","shortLead":"Engedélyezte a Fővárosi Törvényszék elnöke, hogy a bírósági szünet alatt jogerős döntést hozzanak Bige gyárának...","id":"20190801_Megmenekulhet_Bige_Laszlo_gyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fa58dc-5701-4805-90be-149045efbd8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Megmenekulhet_Bige_Laszlo_gyara","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:42","title":"Megmenekülhet Bige László gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem azért. ","shortLead":"De nem azért. ","id":"20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85d0c7b-6717-4342-b194-aa71b1d439c9","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:26","title":"A Ripost kiderítette: már nem születhet gyermeke Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acf2be8-5dc0-4bc2-8bb5-b53d0a62df38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsabb is 1,5 másodperccel 0-100-on a normál Polo GTI-nél.","shortLead":"Gyorsabb is 1,5 másodperccel 0-100-on a normál Polo GTI-nél.","id":"20190731_Ket_ules_minuszban_de_120_loero_pluszban_van_ez_VW_Polo_GTI","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2acf2be8-5dc0-4bc2-8bb5-b53d0a62df38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6257aab-226d-47c9-846d-7d8f1211b60e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Ket_ules_minuszban_de_120_loero_pluszban_van_ez_VW_Polo_GTI","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:19","title":"Két ülés mínuszban, de 120 lóerő pluszban van ez VW Polo GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","shortLead":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","id":"20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeb71d8-4c34-42e3-8a78-d3f6efc0147c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:41","title":"Uniós védelmet kapott a magyar túró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint egy üveg pezsgő elfogyasztása után kissé alonsósan vette a kanyarokat Ózdon egy nő, aki külföldről tért haza, áll a borsodi rendőrség elrettentő történetében.\r

\r

","shortLead":"Több mint egy üveg pezsgő elfogyasztása után kissé alonsósan vette a kanyarokat Ózdon egy nő, aki külföldről tért haza...","id":"20190801_Bepezsgozve_ult_a_volan_moge_a_kulfoldrol_Ozdra_hazatero_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e864f-a37c-4d01-b2b8-b1e7bf57be21","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Bepezsgozve_ult_a_volan_moge_a_kulfoldrol_Ozdra_hazatero_no","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:58","title":"Bepezsgőzve ült a volán mögé a külföldről Ózdra hazatérő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Tudományos híreket tudósító robotot állítottak szolgálatba, amely angol nyelvű cikkekből készít jelentéseket. Azért az újságírók nem csomagolhatnak, valakinek ellenőriznie is kell a robot munkáját.","shortLead":"Tudományos híreket tudósító robotot állítottak szolgálatba, amely angol nyelvű cikkekből készít jelentéseket. Azért...","id":"20190801_Hireket_gyarto_robotot_helyeztek_forgalomba_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ae3358-e06a-4ee6-9b51-cf275eaa8162","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_Hireket_gyarto_robotot_helyeztek_forgalomba_Kinaban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:15","title":"Híreket gyártó robotot helyeztek forgalomba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház az RTL Klub Híradójának anyaga szerint hetekig nem szólt az elromlott CT-ről a fenntartónak.\r

\r

","shortLead":"A kórház az RTL Klub Híradójának anyaga szerint hetekig nem szólt az elromlott CT-ről a fenntartónak.\r

\r

","id":"20190801_Hetekig_volt_rossz_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_CTje_sokan_varni_kenyszerultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a69196-afce-442f-998a-e06a9f7990c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Hetekig_volt_rossz_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_CTje_sokan_varni_kenyszerultek","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:57","title":"Hetekig volt rossz a Bajcsy-Zsilinszky Kórház CT-je, sokan várni kényszerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindig működik Putyin propagandája, a 35 évnél fiatalabb oroszok például nem hisznek a híradóknak, jókorát zuhant a tévék iránti bizalom.","shortLead":"Nem mindig működik Putyin propagandája, a 35 évnél fiatalabb oroszok például nem hisznek a híradóknak, jókorát zuhant...","id":"20190801_Az_oroszok_alig_tobb_mint_fele_hiszi_mar_csak_el_hogy_a_hirekben_igazat_mondanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57de1d-d133-43b8-8205-ea9301ac8501","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Az_oroszok_alig_tobb_mint_fele_hiszi_mar_csak_el_hogy_a_hirekben_igazat_mondanak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:35","title":"Az oroszok alig több, mint fele hiszi már csak el, hogy a hírekben igazat mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]