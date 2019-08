Spotify Inifrån címmel jelent meg egy könyv, amelyik elmeséli, hogyan vált egy kicsi vállalkozásból a világ legnagyobb zenei streaming szolgáltatója, emellett felfedi a svéd cég életének, terveinek kevéssé ismert mozzanatait. A szabad fordításban "Amit nem mondtak el a Spotifyról" című mű szerzői, egy svéd újságíró és egy tech-riporter, több mint 70 interjú anyagára támaszkodtak, amelyekben a Spotify korábbi vezetői, befektetői, lemezkiadó társaságok vezetői és a versenytársak szólaltak meg.

© Papercut

Az persze köztudott, hogy a Spotify kezdettől fogva a világ legnagyobb audioplatformjává kívánt válni, azt viszont már kevesebben tudják, hogy valójában a videók világába is betört volna. 2011 és 2015 között a vállalat első embere, Daniel Ek szupertitkos, ambiciózus terveket dédelgetett: a Netflix és a Hulu kihívójává vált volna a Spotify TV-vel. Még egy Spotify Video nevű új fájlformátumot is létrehozott a cég, illetve a Fire TV-hez hasonló hardvereszközt is terveztek, ami támogatta volna a Spotify videostreaming szolgáltatását.

De nem csupán ez derül ki a könyvből, hanem például az is, hogy a Spotify majdnem megvásárolta a Tidalt (ezt a hifi-minőségű streamelést is kínáló szolgáltatást még 2014-ben indította el egy norvég cég, majd 2015-ben Jay-Z vásárolta meg), mi több, még a SoundCloudra is majdnem rátette a kezét. Persze a Spotifyt is többen kinézték maguknak, például a Microsoft, a Google vagy a kínai Tencent.

Ek amúgy a kapcsolatok ápolását is fontosnak tartotta: közvetlenül a Spotify amerikai indulása előtt barátkozott össze Mark Zuckerberggel, és állítólag Steve Jobsszal is kapcsolatba került, bár ezt a viszonyt a feszült és furcsa jelzővel illeti a könyv a Variety recenziója szerint.

Ami pedig a jelent illeti, ma már a vezetőség számára is világos, hogy a filmekbe és tévébe fektető óriásvállalkozásokkal nem veheti fel a versenyt a Spotify. Ehelyett ott a podcast, amire Ek dollárszázmilliókat költ, s állítja, a jövőben a Spotify-tartalmak 20 százaléka már nem zene lesz. A vállalat az audio Netflixe szeretne lenni, egy olyan átfogó szolgáltatást kínálva, amelynek gerincét a zene jelenti, de más területekről is elérhetővé tesz exkluzív tartalmakat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.