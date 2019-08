Három évet sem élt a Google mobilos szolgáltatása, a nagy reményekkel indított Trips, az utazástervezéshez készített appot ugyanis leállítja a keresőcég. A Trips még 2016 őszén készült el, Budapestről pedig már indulásakor is sokat tudott, de nem csak emiatt tűnt hasznosnak.

A program többféle feladatra is alkalmas volt: összegyűjtötte a kirándulás megtervezésével kapcsolatos minden információt, így többek közt a szálláshellyel és a repjeggyel kapcsolatos tudnivalókat, másrészt az úti célról is rögzíthetők voltak benne hasznos tippek, jegyzetek, ezen kívül érdekes helyeket, továbbá éttermeket is ajánlott a felhasználóknak.

A Trips alapvetően a Gmaillel dolgozott együtt, de az onnan átküldött információkat egy pillanat alatt kezelni tudta. Egyik fő előnye az volt, hogy a túrához kapcsolódó tervet internet nélkül is képes volt megjeleníteni.

Az app leállítása logikus lépés, hiszen a Google ugyanilyen néven (és céllal) egy másik, de újabb szolgáltatást is működtet. A kettő közti különbség csupán annyi, hogy ehhez nem tartozik alkalmazás, egy mobilról is elérhető weboldalon lehet használni. A régebbit így elengedik.

Az alkalmazás egyébként meglepően jól működött: a felkapott helyeken túl a helyi felhasználók kedvenceit is bőséggel listázta, Budapest esetében például kifőzdéket, és olyan pontokat is, ahol jó szelfiket lehet készíteni.

A Google közlése szerint az app augusztus 5-től kezd leállni, habár ennek jelei egyelőre nem látszódnak, iOS-re és Androidra is letölthető még.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.