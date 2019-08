Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02a61405-7572-46aa-8f25-201cfa45f5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy póznára \"kötözte\" legújabb művét Kolodkó Mihály. ","shortLead":"Egy póznára \"kötözte\" legújabb művét Kolodkó Mihály. ","id":"20190805_Uj_miniszobor_Budapest_Simpson_Kolodko_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a61405-7572-46aa-8f25-201cfa45f5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c356ee5-e3c4-44a2-a6ec-25ac80696137","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Uj_miniszobor_Budapest_Simpson_Kolodko_Mihaly","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:05","title":"Új miniszobra van Budapestnek: egy Simpson-figura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cloudflare megelégelte, hogy a 8chan semmit nem tesz az oldalra kikerülő gyűlöletkeltő szövegek ellen, pedig több után is tömegmészárlást követtek el a posztolók.","shortLead":"A Cloudflare megelégelte, hogy a 8chan semmit nem tesz az oldalra kikerülő gyűlöletkeltő szövegek ellen, pedig több...","id":"20190805_8chan_cloudflare_lovoldozes_gyuloletbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eb3099-013e-4009-911e-9c1b8d2a6626","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_8chan_cloudflare_lovoldozes_gyuloletbeszed","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:33","title":"Eltűnhet az internetről az oldal, ahová tömeggyilkosságok előtt posztoltak az elkövetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a951a987-5e2a-4895-91e0-2a50444b6135","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"7 ezer ember még nem térhet vissza lakhelyére, miután a környéken felrobbant egy több ezer tüzérségi lövedéket tároló raktár. Az esetről videó is készült.","shortLead":"7 ezer ember még nem térhet vissza lakhelyére, miután a környéken felrobbant egy több ezer tüzérségi lövedéket tároló...","id":"20190806_Eloltottak_a_sziberiai_gigarobbanas_okozta_tuzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a951a987-5e2a-4895-91e0-2a50444b6135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acfc8b1-8b89-4197-9f82-b68c8dbb52f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Eloltottak_a_sziberiai_gigarobbanas_okozta_tuzet","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:41","title":"Videó: Félelmetes látvány a szibériai fegyverraktár felrobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mikorra készülhet el az Újfehértóra ígért Honvédelmi Sportközpont? A polgármester szerint: „passz”. Így zajlik a lőtérprogram országszerte.","shortLead":"Mikorra készülhet el az Újfehértóra ígért Honvédelmi Sportközpont? A polgármester szerint: „passz”. Így zajlik...","id":"20190805_Ket_eve_bejelentett_a_kormany_16_loteret_meg_egy_sem_keszult_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88ba417-34f3-43f4-93cd-6cad90a823bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Ket_eve_bejelentett_a_kormany_16_loteret_meg_egy_sem_keszult_el","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:03","title":"Két éve bejelentett a kormány 16 lőteret, még egy sem készült el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ad734-cd7e-4ec5-bf76-cc5e9c5a9d20","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Bemutatta új okosóráját a Samsung. Az eszközben digitalizálták a funkciógyűrűt, és ami sokaknak jól jöhet: hamarosan nem csak pulzust, hanem EKG-t, sőt még vérnyomást is mérhetünk vele a gyártó ígérete szerint.","shortLead":"Bemutatta új okosóráját a Samsung. Az eszközben digitalizálták a funkciógyűrűt, és ami sokaknak jól jöhet: hamarosan...","id":"20190805_samsung_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ad734-cd7e-4ec5-bf76-cc5e9c5a9d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92e616d-b0ac-49ca-8622-1fa187d1628e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_samsung_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:03","title":"Egy okosóra, nyolcféle kiadás: íme a Samsung Galaxy Watch Active 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig már augusztus van.","shortLead":"Pedig már augusztus van.","id":"20190805_Karacsonykor_keszult_toltott_kaposztat_szolgaltak_fel_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a5c2c1-83bf-4e5d-8b3e-9577059942a0","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Karacsonykor_keszult_toltott_kaposztat_szolgaltak_fel_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:19","title":"Karácsonykor készült töltött káposztát szolgáltak fel Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","shortLead":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","id":"20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685c258a-f60e-41fb-ac1c-abe7ad5331a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:49","title":"Novák Katalin: Lehangoló az ellenzék kulturálatlansága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatát halasztják a per jogerős befejezéséig.","shortLead":"Az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatát halasztják a per jogerős befejezéséig.","id":"20190806_Ujra_kinyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d518102-bb8f-4ece-b74e-a06e223d4a1f","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Ujra_kinyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:38","title":"Újra kinyithat Bige László szolnoki gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]