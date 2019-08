Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","shortLead":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","id":"20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d055bbb-5f75-4fdb-9510-3062d2c48372","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:41","title":"A Coca-Cola állítja: eredetileg is le akarta cserélni a plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb547943-798c-4b88-8731-12132fb1b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG információi szerint közvetlenül az Est Medián keresztül történő tőzsdére lépés bejelentése előtt még Jászai Gellérttel is tárgyaltak a Delta-csoport vezetői. A Delta és a T-Systemsszel felizmosított 4iG komoly versenytársai lesznek egymásnak, bár ezt Jászai nem így látja.","shortLead":"A HVG információi szerint közvetlenül az Est Medián keresztül történő tőzsdére lépés bejelentése előtt még Jászai...","id":"20190807_Meszaros_Lorinc_jobbkeze_az_uj_tozsdei_konkurenciarol_Nem_zavar_a_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb547943-798c-4b88-8731-12132fb1b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c9f24-24c1-4a7e-aa37-5e28782bf23b","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Meszaros_Lorinc_jobbkeze_az_uj_tozsdei_konkurenciarol_Nem_zavar_a_verseny","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:16","title":"Mészáros Lőrinc jobbkeze az új tőzsdei konkurenciáról: Nem zavar a verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c83f4e3-dcdb-417d-9086-c9aed4ac3cce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha vásárolt már Zara vagy Microsoft terméket, akkor egy kicsit ön is hozzájárult ezen hatalmas magánhajók megvételéhez, üzemben tartásához.","shortLead":"Ha vásárolt már Zara vagy Microsoft terméket, akkor egy kicsit ön is hozzájárult ezen hatalmas magánhajók megvételéhez...","id":"20190806_korbefotoztuk_a_vilag_leggazdagabbjainak_szuperjachtjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c83f4e3-dcdb-417d-9086-c9aed4ac3cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41be848-90cf-4849-9244-ac281248d2fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_korbefotoztuk_a_vilag_leggazdagabbjainak_szuperjachtjait","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:41","title":"Körbefotóztuk a világ leggazdagabbjainak szuperjachtjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

","shortLead":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

","id":"20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64136481-90d1-4fd5-acaf-943aacc8c8f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:46","title":"Alföldi üzent a Pesti Srácoknak: \"Egy tisztességes, becsületes férfi ilyenkor bocsánatot kér\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f091ea-1d20-415f-943f-ce3e608e2179","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meleg párok forró csókjai egy vodka társaságában, szexuális zaklatás egy borotva reklámjában és egy HIV-fertőzött ember feneke óriásplakátokon. Nem a Coca-Cola az első vagy egyetlen cég, amely társadalmilag fontos témát karolt fel egy reklámkampányban, sőt a nagy márkáknak kifejezetten megéri, ha termékeikhez mélyebb szociális üzenetet is társítanak. Ügyes és félresikerült, bátor és botrányos, de az embereket minden esetben erősen megmozgató reklámokat gyűjtöttünk össze. ","shortLead":"Meleg párok forró csókjai egy vodka társaságában, szexuális zaklatás egy borotva reklámjában és egy HIV-fertőzött ember...","id":"20190806_Megis_hogy_mereszelik__reklamok_amelyek_a_Coca_Cola_plakatjainal_is_nagyobbat_szoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f091ea-1d20-415f-943f-ce3e608e2179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e307f0-d8df-4338-920b-5cd72c46b158","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Megis_hogy_mereszelik__reklamok_amelyek_a_Coca_Cola_plakatjainal_is_nagyobbat_szoltak","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:37","title":"Mégis, hogy merészelik? – reklámok, amelyek a Coca-Cola plakátjainál is nagyobbat szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem sokkal éjjel 10 óra előtt néhány hangos durranás hallatszott. Az első hangzásra újabb lövöldözésnek tűnő eset téves riasztásnak bizonyult, az ijedtségen túli sérüléseket végül csak maga a pánikhelyzet okozott.","shortLead":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem...","id":"20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f82748-00cf-4857-ab3d-c01ae883317e","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:18","title":"Pánik tört ki New Yorkban, úgy tűnt, hogy fegyveres támadó van a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de312d9-95ab-4fb7-9c86-ba9692e60ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs értelme üzemeltetni a Trips nevű alkalmazást, hiszen a Google saját oldalán minden olyan funkció elérhető, amit a program kínál. A cég ezért úgy döntött: búcsút int az appnak.","shortLead":"Nincs értelme üzemeltetni a Trips nevű alkalmazást, hiszen a Google saját oldalán minden olyan funkció elérhető, amit...","id":"20190806_google_trips_alkalmazas_utazastervezo_utazastervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de312d9-95ab-4fb7-9c86-ba9692e60ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6a9146-928b-4013-974f-7ba1dfb053e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_google_trips_alkalmazas_utazastervezo_utazastervezes","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:03","title":"Leállítja utazós alkalmazását a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptembertől nem adják ki a 2015-ben indított lapot. ","shortLead":"Szeptembertől nem adják ki a 2015-ben indított lapot. ","id":"20190806_Megszunik_a_Riposthoz_tartozo_Hello_magazin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef1f714-1b16-4ff4-abb9-0013fa64ac56","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Megszunik_a_Riposthoz_tartozo_Hello_magazin","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:20","title":"Megszűnik a Riposthoz tartozó Hello! magazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]