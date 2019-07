Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Közlönyben a négygyerekes nők személyijövedelemadó-mentességéről szóló törvénymódosítás – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán az MTI-vel.","shortLead":"Megjelent a Magyar Közlönyben a négygyerekes nők személyijövedelemadó-mentességéről szóló törvénymódosítás – közölte...","id":"20190724_Nok_szjamentessege_megjelent_a_torvenymodositas_szovege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853ab5ef-f166-4730-9878-0976740b7587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Nok_szjamentessege_megjelent_a_torvenymodositas_szovege","timestamp":"2019. július. 24. 15:35","title":"Nők szja-mentessége: megjelentek a részletek a Magyar Közlönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dd6a5d-b5e4-4ec3-af71-33b312dd645b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem tett konkrét gazdaságélénkítő lépéseket az Európai Központi Bank, de jelezte, hogy ilyenekre készül. Mario Draghi elnök megbízatása októberben véget ér, így szeptemberben kamatcsökkentést és a kötvényvásárlási program (vagyis a pénzpumpa) újraindítását jelenthetik be.","shortLead":"Még nem tett konkrét gazdaságélénkítő lépéseket az Európai Központi Bank, de jelezte, hogy ilyenekre készül. Mario...","id":"20190725_ekb_kamatdontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2dd6a5d-b5e4-4ec3-af71-33b312dd645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee83126-4662-4f49-85a9-c5375d347479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_ekb_kamatdontes","timestamp":"2019. július. 25. 17:00","title":"A gazdaság lassulására készül Európa, és ezt Magyarország is megérezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8530ce83-ced1-430e-8649-c315bd3402de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ó, és Leonardo DiCaprio. Meg Margot Robbie! ","shortLead":"Ó, és Leonardo DiCaprio. Meg Margot Robbie! ","id":"20190724_Jimmy_Kimmel_Volt_egyszer_egy_Hollywood_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8530ce83-ced1-430e-8649-c315bd3402de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf6c9cb-f17f-45e8-8fe2-5122df805d30","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Jimmy_Kimmel_Volt_egyszer_egy_Hollywood_musor","timestamp":"2019. július. 24. 17:39","title":"Jimmy Kimmel épp próbálta volna megnyitni a műsorát, amikor átsétált a színpadon Brad Pitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem iparkodott Donald Trump és kormánya, hogy lépéseket tegyen a klímaváltozás ellen, ami az amerikai elnök meggyőződésével ellentétben valóban itt van. Egy új jelentés arról árulkodik, hogy Trumpék még csak tudomást sem akarnak venni a folyamatról.","shortLead":"Eddig sem iparkodott Donald Trump és kormánya, hogy lépéseket tegyen a klímaváltozás ellen, ami az amerikai elnök...","id":"20190725_donald_trump_amerikai_kormyany_weboldal_gov_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ead7c1-da4c-419d-87c5-33d62084ea50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_donald_trump_amerikai_kormyany_weboldal_gov_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 25. 11:33","title":"Itt az újabb bizonyíték, hogy Trump és kormánya szemében csak mese a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417988fb-1507-417d-b955-501f6166278b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országok fogadjanak el egy ötödik Genfi konvenciót is, amely a többi, emberiség elleni cselekményhez hasonlóan a környezeti károkozást is háborús bűncselekménynek tekintené – javasolta nyílt levélben 24 neves tudós.","shortLead":"Az országok fogadjanak el egy ötödik Genfi konvenciót is, amely a többi, emberiség elleni cselekményhez hasonlóan...","id":"20190724_Legyen_haborus_buncselekmeny_a_kornyezeti_karokozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417988fb-1507-417d-b955-501f6166278b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9daf05-5e5f-4db8-8596-bb159b92a269","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Legyen_haborus_buncselekmeny_a_kornyezeti_karokozas","timestamp":"2019. július. 24. 15:15","title":"\"Legyen háborús bűncselekmény a környezeti károkozás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vártnál nagyobb lett a Facebook bevétele és nyeresége a második negyedévben.","shortLead":"A vártnál nagyobb lett a Facebook bevétele és nyeresége a második negyedévben.","id":"20190725_Hiaba_tamadjak_a_Facebookot_tovabbra_is_szep_nyereseget_termel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c24a2-9523-42e9-9996-3314565a3c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_Hiaba_tamadjak_a_Facebookot_tovabbra_is_szep_nyereseget_termel","timestamp":"2019. július. 25. 11:30","title":"Hiába támadják a Facebookot, továbbra is szép nyereséget termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyvenkét éves korában érte a halál.","shortLead":"Negyvenkét éves korában érte a halál.","id":"20190726_meghalt_Balassa_Laszlo_fotomuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c46e19-e0ad-477b-ad25-2f806267cae9","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_meghalt_Balassa_Laszlo_fotomuvesz","timestamp":"2019. július. 26. 12:16","title":"Meghalt Balassa László fotóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38aabc9-4473-428f-a480-0d7a5f3c4c42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég bevételei pedig alaposan, majdnem 60 százalékkal nőttek, de a szakértők ezzel sem maradéktalanul elégedettek.","shortLead":"A cég bevételei pedig alaposan, majdnem 60 százalékkal nőttek, de a szakértők ezzel sem maradéktalanul elégedettek.","id":"20190725_Jelentosen_csokkent_a_Tesla_vesztesege_de_nem_annyira_mint_vartak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38aabc9-4473-428f-a480-0d7a5f3c4c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c4f978-c6f0-43c4-83b4-6411b5278ea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Jelentosen_csokkent_a_Tesla_vesztesege_de_nem_annyira_mint_vartak","timestamp":"2019. július. 25. 12:17","title":"Jelentősen csökkent a Tesla vesztesége, de nem annyira, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]