[{"available":true,"c_guid":"9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6","c_author":"","category":"kkv","description":"Az élelmiszerbiztonsági felügyelők elégedettek voltak a felhozatallal.","shortLead":"Az élelmiszerbiztonsági felügyelők elégedettek voltak a felhozatallal.","id":"20190807_Melyik_a_legjobb_balatoni_langossuto_a_Nebih_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4aa853-986d-453e-ad62-1d02deac64df","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Melyik_a_legjobb_balatoni_langossuto_a_Nebih_szerint","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:17","title":"Melyik a legjobb balatoni lángossütő a Nébih szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7de7-bfc2-4ddd-b590-9735ec3a6199","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok szülő nem is gondolja, hogy többet árt, mint használ, amikor gyermekét piedesztálra emeli.","shortLead":"Sok szülő nem is gondolja, hogy többet árt, mint használ, amikor gyermekét piedesztálra emeli.","id":"20190806_Tokeletes_a_gyerekem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7de7-bfc2-4ddd-b590-9735ec3a6199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896768a7-414e-4c90-9ddb-80f42c73fdfd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190806_Tokeletes_a_gyerekem","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:15","title":"Tökéletes a gyerekem, de miért baj ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461b87bd-be85-4129-9646-8e27bbabcb4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogsi, útlevél, e-személyi is igényelhető, pont, mint egy rendes hivatalban.","shortLead":"Jogsi, útlevél, e-személyi is igényelhető, pont, mint egy rendes hivatalban.","id":"20190807_Kormanyablak_is_lesz_az_idei_Szigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=461b87bd-be85-4129-9646-8e27bbabcb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c2ab21-d13f-47f7-9e33-6954f70e5e13","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Kormanyablak_is_lesz_az_idei_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:40","title":"Megint lesz kormányablak a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528404be-2815-4cb4-9922-39f855a2a460","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta.","shortLead":"Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta.","id":"20190806_Milliok_remalma_tortent_meg_ezzel_a_kinai_kisfiuval__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528404be-2815-4cb4-9922-39f855a2a460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0995b15-1448-4003-bc25-11da64722140","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Milliok_remalma_tortent_meg_ezzel_a_kinai_kisfiuval__video","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:22","title":"Milliók rémálma történt meg ezzel a kínai kisfiúval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú elszökhetett a gondozói elől, ugyanis általában két ember kísérte mindenhova. A ledobott kisfiú Franciaországból érkezett vakációzni a szüleivel. ","shortLead":"A fiú elszökhetett a gondozói elől, ugyanis általában két ember kísérte mindenhova. A ledobott kisfiú Franciaországból...","id":"20190806_Skizofrenias_lehet_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_ledobo_fiatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16cfddd-3d56-4475-9ac0-af836b6fc405","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Skizofrenias_lehet_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_ledobo_fiatal","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:17","title":"Skizofréniás lehet a kisfiút a Tate Modernből ledobó fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kispesti szurkolói rigmusok miatt vizsgálódik a szövetség. ","shortLead":"A kispesti szurkolói rigmusok miatt vizsgálódik a szövetség. ","id":"20190806_budapest_honved_craiova_uefa_ovas_fegyelmi_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5009405b-41c0-470b-8b59-d076274ca291","keywords":null,"link":"/sport/20190806_budapest_honved_craiova_uefa_ovas_fegyelmi_bizottsag","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:35","title":"Fordulat a Honvéd ügyében: ellenük is eljárást indított az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább az együttműködést a 4iG által felvásárolt telekommunikációs céggel - tudtuk meg. A Microsoft kérdésünkre megerősítette a szerződés felbontását. A T-Systems szerint indoklás nélkül történt a szakítás, holott eddig eredményes volt a partnerségük. A 4iG pedig úgy látja, ez nincs semmilyen kihatással arra, hogy átveszik a céget.","shortLead":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább...","id":"20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2740a9a3-f28e-43ca-a828-4916286f8aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:20","title":"A Microsoft lapátra tette a T-Systems Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November végére vagy december elejére. Az akadémiai kutatóhálózatot átvevő Eötvös Loránd Kutatási Hálózat viszont már szeptemberben átveszi az MTA hálózatát.","shortLead":"November végére vagy december elejére. Az akadémiai kutatóhálózatot átvevő Eötvös Loránd Kutatási Hálózat viszont már...","id":"20190807_Rendkivuli_kozgyulest_hiv_ossze_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca43436-e386-4051-8efc-62fffa94c3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Rendkivuli_kozgyulest_hiv_ossze_az_MTA","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:29","title":"Rendkívüli közgyűlést hív össze az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]