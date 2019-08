Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól, hogy a most bejelentett Galaxy Note10-ekkel lehessen használni, nem biztos, hogy a felhasználók is egyetértenek majd ezzel.

Rossz hírt kapnak azok, akik az újonnan bejelentett Galaxy Note10-re pályáznak, és használnák hozzá a Gear VR virtuálisvalóság-szemüveget, ugyanis – bár ez a New York-i bemutatón nem hangzott el – sem a Note10, sem a Note10+ nem kompatibilis ezzel a kiegészítővel. Az értesülést a Twitteren tette közzé az egyik tech-szakértő, aki állítólag a Samsungtól kapott megerősítést a fentiekről – írja az Android Headlines.

Egyből el is indult a találgatás, mi lehet a döntés hátterében. Többen is úgy vélik, hogy a Samsung (aki korábban adaptert adott a Galaxy S10-hez és S10+-hoz a Gear VR-kompatibilitás érdekében) lemond a telefonos virtuális valóságról. Mindezt az is alátámasztja, hogy 2017 óta nem frissítette a Gear VR készülékeket. Azt azért kivárta – mondják a rossz nyelvek –, hogy a Google is bejelentse, hogy az elérhetőbb áru Pixel 3a nem támogatja a Daydream VR platformot.

© László Ferenc

A Samsung jelenlegi lépését az is erősíthette, hogy a telefonos VR ugyan olcsó, azaz sokak számára elérhető, viszont számos korlátozással kell szembesülnie a felhasználónak. A legbosszantóbb talán az, hogy falja az akku energiáját, egy kissé intenzívebb VR-használat mellett naponta akár kétszer is tölteni kell a telefont. Problémák vannak a felbontással is: lehet, hogy egy játék remekül néz ki egy Quad HD telefonon, de messze nem olyan egy VR headsetben, amikor a telefon túl közel van a szemhez, Túlmelegedési gondokat is tapasztaltak a Gear VR-nél, a telefon melegedése sokszor a játékok és alkalmazások leállásához vezetett. Ráadásul még bizonyos mozgásbeli megkötések is jártak a Gear VR-rel, így összességében érthető, ha a Samsung kihátrálna mögüle.

Vannak persze önálló VR-megoldások is (saját akkuval), ezért sem tartja nagy érvágásnak a fent említett tech-elemző a Samsung döntését. Azonban van az éremnek egy másik oldala is, nevezetesen, hogy az önálló VR-szemüvegek akár 5-7-szer olyan drágák lehetnek, mint a Gear VR. (Vagy akinek telik a Galaxy Note10-re, annak ez nem probléma?) És azért az se feledjük, hogy az okostelefonok felbontása, frissítési frekvenciája, hűtési rendszere, akkumulátora is folyamatosan javul, azaz elhárulhatnak a telefon-alapú VR mostani hátrányai.

