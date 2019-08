Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják az elkövetőt.","shortLead":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják...","id":"20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ff72f-a10d-49b9-a48c-da593545bc7f","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:02","title":"Exhumáltak Izraelben egy 37 éve meggyilkolt kislányt, hogy megtalálják az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A focicsapatok sokat nyertek az ekhós adómentességen, de ettől a klubok nem lettek nyereségesebbek, a fizetések viszont nőttek.","shortLead":"A focicsapatok sokat nyertek az ekhós adómentességen, de ettől a klubok nem lettek nyereségesebbek, a fizetések viszont...","id":"20190807_Van_olyan_focicsapat_ahol_70_szazalekkal_nott_az_atlagkereset_egy_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c705d2-80e2-41d7-aca2-7823abbb159d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Van_olyan_focicsapat_ahol_70_szazalekkal_nott_az_atlagkereset_egy_ev_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:53","title":"Van olyan focicsapat, ahol 70 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce93e8d-e75f-4b69-b4b2-1a1afac87185","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"120 ezer résztvevőt vizsgáltak.



","shortLead":"120 ezer résztvevőt vizsgáltak.



","id":"20190808_Ot_szokas_es_akar_egy_evtizeddel_tobbet_elhetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce93e8d-e75f-4b69-b4b2-1a1afac87185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068501c5-9d55-445b-b3c7-5f7b2d8a1210","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190808_Ot_szokas_es_akar_egy_evtizeddel_tobbet_elhetunk","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:15","title":"Öt szokás, és akár egy évtizeddel többet élhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","shortLead":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","id":"20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4204e-4407-4403-8c44-ba6bde70cdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:41","title":"Egy magyar építette Európa egyik legmodernebb luxuskikötőjét – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Festipay kártyával lehetett fizetni. ","shortLead":"Csak Festipay kártyával lehetett fizetni. ","id":"20190807_Leallt_a_bankkartyas_fizetes_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013786c5-de0d-42c1-97d9-1b2509489c13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Leallt_a_bankkartyas_fizetes_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:43","title":"Egy időre leállt a bankkártyás fizetés a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","shortLead":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","id":"20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9748dfb-a217-4ebe-8abc-4948d059f1fe","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:51","title":"Két nap alatt három cápatámadás történt egy floridai strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március óta most mérték a legalacsonyabb inflációt, de még így is 3 százalék fölötti az áremelkedés. Az élelmiszerek, az italok és a szolgáltatások ára is nőtt, de az üzemanyagoké csökkent, így lassulhatott a drágulás.","shortLead":"Március óta most mérték a legalacsonyabb inflációt, de még így is 3 százalék fölötti az áremelkedés. Az élelmiszerek...","id":"20190808_Olcsobb_lett_a_benzin_kisebb_az_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56795c55-93e1-42dd-adcc-e462e1737e55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Olcsobb_lett_a_benzin_kisebb_az_inflacio","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:08","title":"Olcsóbb lett a benzin, kisebb az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Imran Khan pakisztáni miniszterelnök elítélte Indiát, amely megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges alkotmányos státusát, és közölte, Új-Delhi lépése nagyon komoly következményekkel fog járni. Egyben felszólította a világ országait, hogy bírják Indiát jobb belátásra.\r

\r

","shortLead":"Imran Khan pakisztáni miniszterelnök elítélte Indiát, amely megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges...","id":"20190807_Pakisztan_megfenyegette_Kasmir_miatt_Indiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f708ff-4785-4cb6-9843-5defd5ae6f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Pakisztan_megfenyegette_Kasmir_miatt_Indiat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:48","title":"Pakisztán megfenyegette Kasmír miatt Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]