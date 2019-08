Súlyos dollármilliárdokra büntethetik az Egyesült Államokban a Facebookot, miután elutasították a fellebbezését egy, az arcfelismerő technológiájukhoz kapcsolódó perben. Az ügy négy évvel ezelőtt, 2015-ben kezdődött, és a közösségi oldal azon funkciójához kapcsolódik, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók által feltöltött fotókon felismerjen a rendszer más felhasználókat is.

A The Verge beszámolója szerint a per azért kezdődött, mert a vád szerint a cég egy, a biometrikus azonosítás kapcsán megalkotott törvényt szegett meg. A törvény arra kötelezi az ilyen adatokkal foglalkozó cégeket, hogy még az adatgyűjtés és -tárolás előtt készítsenek egy erre vonatkozó szabályzatot, valamint tegyék egyértelművé azt is, miként tárolja az adott cég ezeket az információkat.

© AFP / Christophe SIMON

A felperesek azzal vádolták meg Zuckerbergéket, hogy nem tettek eleget ezeknek a követelményeknek. Az első ítélethozatal után a Facebook fellebbezést nyújtott be annak kapcsán, hogy a felperesek nem tudtak semmilyen olyan konkrét esetet bemutatni, amely szerint adatszivárgás történt volna.

A fellebviteli bíróság friss döntése szerint azonban azzal, hogy a Facebook jóváhagyás nélkül használta a technológiát, megsértette a felhasználók jogait. Az illinois-i törvény értelmében 1000 és 5000 dollár közötti büntetést lehet kiszabni jogsértésenként attól függően, hogy milyen súlyos volt a jogsértés. A Reuters értesülése szerint a tét nem kicsi, az ügy ugyanis több millió felhasználót érinthet. Amennyiben ítélet születik az ügyben, úgy a Facebook több milliárd dolláros büntetés elé nézhet.

A Facebook szóvivője szerint a döntést felülvizsgálják, és szükség esetén az amerikai legfelsőbb bírósághoz fordulnak majd. Kiemele, hogy a felhasználók bármikor ki- és bekapcsolhatják az arcfelismerő funkciót. A jogvédő szervezetek szerint ugyanakkor a funkció megmutatja, milyen veszélyek rejlenek az arcfelismerése használt technológiában.

