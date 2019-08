Aki egy borgőzös éjszakán a buli hevében elérkezettnek látja az időt, hogy bejegyzést tegyen közzé valamelyik közösségi oldalon, az másnap jó eséllyel már kevésbé fogja a hirtelen jött gondolatot jó ötletnek találni. Éppen ezért valószínűleg senki nem lepődik meg azona megállapításon, hogy alkoholt fogyasztva ilyesmit tenni nem éppen okos gondolat, és minden bizonnyal így van ez azokkal is, akik valamilyen más tudatmódosító szert használnak. Ez utóbbi tényet pedig most már egy kutatás is alátámasztja.

A New York-i székhelyű, a kábítószerfogyasztással, illetve a HIV és Hepatitis-C megbetegedések kutatásával foglalkozó CDUHR (Center for Drug Use and HIV/HCV Research) központ legfrissebb tanulmányában arra jutottak a kutatók, hogy kábítószer hatása alatt nem tanácsos bejegyzéseket tenni a különböző platformokra – különben másnap igen kellemetlenül érzi majd magát az ember.

© Youtube / Joe Rogan Experience

A kutatók 872 bulizó felnőttet kérdeztek ki, akik korábban – vagy épp akkor – fogyasztottak kábítószert. Kiderült, a válaszolók mintegy 34,3 százaléka már készített ilyen állapotban bejegyzést, nagyjából ötödük pedig (21,4 százalék) meg is bánta a dolgot – írja a Mashable.

Telefonálni vagy szöveges üzenetet küldeni szintén nem túl okos gondolat, ezt a megkérdezettek 30,5 százaléka bánta később. De a fényképek készítését is el kell kerülni – ezt már 32,7 százalékuk sajnálta másnap.

Joseph Palamar, a kutatás vezetője szerint bár a felmérés meglehetősen kis számú csoporton készült, az abból következő tanulságokat már így is le lehet vonni. A szakember úgy látja, míg a preventív programok elsősorban a fizikai biztonságra összpontosítanak – például, hogy ittasan ne üljünk autóba –, addig arra is érdemes lenne felhívni a figyelmet, hogy miért ne akarjunk bódult állapotban a telefonunk után nyúlni.

A kutatók azt is megállapították, hogy a marihuána fogyasztása serkenti a legjobban a bejegyzés készítése iránti vágyat. A kokain ebből a szempontból a második helyen végzett.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.