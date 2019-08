Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sziget Fesztivál ideje alatt is rendszeresen ellenőrzik az állapotát – állítja a BKK.","shortLead":"A Sziget Fesztivál ideje alatt is rendszeresen ellenőrzik az állapotát – állítja a BKK.","id":"20190809_A_Khid_muszaki_allapota_tenyleg_leromlott_de_meg_biztonsagosan_lehet_kozlekedni_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0c97d2-b7d7-49c4-8ae0-e59e7585ab0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_A_Khid_muszaki_allapota_tenyleg_leromlott_de_meg_biztonsagosan_lehet_kozlekedni_rajta","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:12","title":"A K-híd műszaki állapota tényleg leromlott, de még biztonságosan lehet közlekedni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők hamarosan ismét munkához láthatnak a csernobili atomerőműnél, ugyanis a 4-es reaktor köré húzott első szarkofág élettartama a végéhez közeledik.","shortLead":"A szakértők hamarosan ismét munkához láthatnak a csernobili atomerőműnél, ugyanis a 4-es reaktor köré húzott első...","id":"20190810_csernobili_atomeromu_regi_szarkofag_vedoburok_sugarzas_radioaktiv_anyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34944cd7-79ff-40cb-b1c4-e3b5967af6d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_csernobili_atomeromu_regi_szarkofag_vedoburok_sugarzas_radioaktiv_anyag","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:15","title":"Kezd tönkremenni a csernobili atomerőmű régi szarkofágja, le kell bontani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de szükséges az egyházi szexuális visszaélésekkel való szembenézés, ez egy tisztulási folyamat része.\r

\r

","shortLead":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de...","id":"20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2eb735-ae57-4eae-99f4-dce25c146c14","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:57","title":"Ferenc pápa az egyházi szexuális visszaélésekről: Most a tisztulás ideje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23907fd-15f1-4134-9afe-287ea55c548e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltók gondoskodtak a két cuki emlősről.","shortLead":"A tűzoltók gondoskodtak a két cuki emlősről.","id":"20190809_Letran_menekulnek_a_mosomedvek_a_tuzbol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23907fd-15f1-4134-9afe-287ea55c548e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e351ce9d-0c92-418e-965b-45a7629acc4f","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Letran_menekulnek_a_mosomedvek_a_tuzbol__video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:21","title":"Létrán menekülnek a mosómedvék a tűzből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogi ellentmondás támadt.","shortLead":"Jogi ellentmondás támadt.","id":"20190810_Az_MTVA_lefujta_felmilliardos_taxis_tenderet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55686c49-1893-4805-b990-8c2ff7652153","keywords":null,"link":"/kkv/20190810_Az_MTVA_lefujta_felmilliardos_taxis_tenderet","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:29","title":"Az MTVA lefújta félmilliárdos taxis tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszokra kell várni.","shortLead":"Pótlóbuszokra kell várni.","id":"20190809_Nem_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4510fdfe-4c0e-4df4-b3f9-519c77a8f060","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Nem_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:46","title":"Nem járnak a vonatok Szeged és Kiskunfélegyháza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ae3461-ee25-4ef3-9d70-bd0c566f62a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük már beismerte bűnösségét.","shortLead":"Egyikük már beismerte bűnösségét.","id":"20190809_Ket_drogkereskedo_bukott_meg_Tatabanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ae3461-ee25-4ef3-9d70-bd0c566f62a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135334a2-e85b-49a2-99c5-ccfa61c5c753","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Ket_drogkereskedo_bukott_meg_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 09. 07:35","title":"Két drogkereskedő bukott meg Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tudni, a kocsiban román vendégmunkások utaztak, 8 embert kellett kórházba vinni, egyiküket a helyszínen ellátták.","shortLead":"Úgy tudni, a kocsiban román vendégmunkások utaztak, 8 embert kellett kórházba vinni, egyiküket a helyszínen ellátták.","id":"20190810_Kilencen_megserultek_miutan_egy_kisbusz_az_arokba_hajtott_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc403b0-7079-428f-a587-936287668cbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Kilencen_megserultek_miutan_egy_kisbusz_az_arokba_hajtott_az_M5oson","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:33","title":"Kilencen megsérültek, miután egy kisbusz az árokba hajtott az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]