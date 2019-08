Az LG új, pillanatnyilag vállalati felhasználásra szánt technológija a jelenleg elérhető, maximum 10 százalékban áttetsző LCD-kijelzőhöz képest több mint háromszoros, 38 százalékos átlátszóságot kínál a technológiára jellemző végtelen kontrasztarány és élénk színek mellett – állítja a vállalat. Más hasonló kijelzőkkel ellentétben ugyanis a T-OLED (Transparent OLED) nem a fehéret, hanem a feketét használja az áttetszőség háttérszíneként, így szinte alig észrevehető saját környezetében. Ez futurisztikus tartalommegjelenítéseket tesz lehetővé: kijelzők mögött művészien elhelyezett termékek a kiterjesztett valóság érzetét keltik, és interaktív virtuális közeget teremtenek.

© LG

© LG

Nem kevésbé tűnik érdekesnek a színezett, átlátszó LED-fólia, ami a cég tájékoztatása szerint bármilyen méretű és formájú üvegfelületen használható, így digitális kijelzővé változtatja az hétköznapi ablakokat és üvegfalakat — akár egy irodaház teljes külső burkolatát is. A fólia magas szintű átlátszósága nem csak azt jelenti, hogy a mögötte elhelyezett tárgyak a megjelenített tartalom mögött is láthatók, hanem azt is, hogy a kijelző átengedi a fényt. A fólián a tartalom 1,7 millió színárnyalatban jelenik meg, a fényerő pedig beltéri és éjszakai módra is állítható. A maximum 73 százalékban átlátszó filmréteg használaton kívüli állapotban észrevehetetlen az üvegfelületen, amely a rásimított fólia ellenére is megtartja eredeti tulajdonságait. A 24 mm-es pixeltávolságú kijelzőréteg maga öntapadós, de könnyedén eltávolítható bármilyen felületről anélkül, hogy ragasztónyomot hagyna maga után.

Ha máskor is tudni szeretne az érdekes új készülékekről, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.