Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben ádáz harc folyik a kínai Realme és Redmi között, hogy melyikük rukkol ki először 64 megapixeles kamerával szerelt okostelefonnal, az egyik igazi szakértő szerint már a 40 MP is több, mint ami elég.","shortLead":"Miközben ádáz harc folyik a kínai Realme és Redmi között, hogy melyikük rukkol ki először 64 megapixeles kamerával...","id":"20190809_nokia_zeiss_telefon_mobil_kamera_megapixelek_64_megapixel_40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63feac44-ee4b-452a-bb51-561fed5e62d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_nokia_zeiss_telefon_mobil_kamera_megapixelek_64_megapixel_40","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:03","title":"Szakértő: felesleges a 64 MP-es kamera a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb82354-a412-4272-b6f5-07fff50c74da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakértők szerint a túlterheléses támadás egy új fajtájánál már nem a szervereket kell megtámadni, hanem az azokon dolgozó algoritmusokat.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakértők szerint a túlterheléses támadás egy új fajtájánál már nem a szervereket kell megtámadni...","id":"20190809_kibertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem_dos_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb82354-a412-4272-b6f5-07fff50c74da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afd5649-ff01-4bd1-989c-19d68f4a6ada","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_kibertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem_dos_tamadas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:03","title":"Újfajta hackertámadást fedeztek fel, bármelyik weboldal megbénítható vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6e2eed-58e2-47f3-8dac-37fb5e7aee44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ben Haggerty, azaz a Macklemore néven ismert rapper szombaton lép fel a Szigeten, de már pénteken is a fesztiválon bulizott. Meg is örvendeztette a közönségét egy szám erejéig. ","shortLead":"Ben Haggerty, azaz a Macklemore néven ismert rapper szombaton lép fel a Szigeten, de már pénteken is a fesztiválon...","id":"20190810_Mivel_lehet_meg_fokozni_egy_amugy_is_orult_bulit_Hat_egy_Macklemorecameoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6e2eed-58e2-47f3-8dac-37fb5e7aee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041cff68-d9f7-4eeb-ae25-097de666c7eb","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Mivel_lehet_meg_fokozni_egy_amugy_is_orult_bulit_Hat_egy_Macklemorecameoval","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:48","title":"Mivel lehet még fokozni egy amúgy is őrült bulit? Hát egy Macklemore-cameóval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bb9db7-67e0-45e4-83b6-44f79401664d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig egy sérültről tudni.","shortLead":"Eddig egy sérültről tudni.","id":"20190810_Lovoldozes_volt_egy_norveg_mecsetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bb9db7-67e0-45e4-83b6-44f79401664d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7100820b-3ec5-4939-be4a-e28092a7f566","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Lovoldozes_volt_egy_norveg_mecsetben","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:03","title":"Lövöldözés volt egy norvég mecsetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","shortLead":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","id":"20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e0495a-fb5b-40be-b331-6e9a3a9068ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:31","title":"Észak-Korea megint kilőtt két rakétát Japán felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e181cd-bf18-4486-ac21-24b574f0f74e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagyszínpadon a rapperek, az A38 sátorban a rasztások viszik a prímet (képzavar 1), de felüti fejét (képzavar 2) a diszkó-funk és a feminizmus is. Programajánló.","shortLead":"A nagyszínpadon a rapperek, az A38 sátorban a rasztások viszik a prímet (képzavar 1), de felüti fejét (képzavar 2...","id":"20190811_Jamaika_a_jamaikaiake_de_vasarnap_felig_a_Sziget_is_az_ovek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e181cd-bf18-4486-ac21-24b574f0f74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b0dac5-b650-4561-8f78-3e1949599f13","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Jamaika_a_jamaikaiake_de_vasarnap_felig_a_Sziget_is_az_ovek","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:30","title":"Jamaika a jamaikaiaké, de vasárnap félig a Sziget is az övék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce9a1e-de16-4cf2-8e96-4a50167b8992","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a 3-as BMW és a C-osztályos Mercedes új ellenfele. ","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a 3-as BMW és a C-osztályos Mercedes új ellenfele. ","id":"20190810_11_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_audi_a4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ce9a1e-de16-4cf2-8e96-4a50167b8992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81138be0-1253-49f2-b850-f949a013de63","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_11_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_audi_a4","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:21","title":"11 millió forinton nyit itthon az új Audi A4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtiltották a kereskedelmet, majd biztonságiakkal akadályozták meg, hogy az önkormányzatnál reklamáljanak.","shortLead":"Megtiltották a kereskedelmet, majd biztonságiakkal akadályozták meg, hogy az önkormányzatnál reklamáljanak.","id":"20190809_Tovabb_szivatja_az_Aurorat_Jozsefvaros_onkormanyzata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e060ce24-52d6-4e87-9778-bf59ee9bea63","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Tovabb_szivatja_az_Aurorat_Jozsefvaros_onkormanyzata","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:06","title":"Tovább vegzálja az Aurórát Józsefváros önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]