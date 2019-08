Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17165745-b42d-4800-b2c9-916a34bc9095","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken, a HVG székházában döntött a zsűri arról, hogy az ARC plakátkiállításra beérkezett mintegy 800 mű közül melyek lesznek érdemesek a tárlaton való megjelenésre. Az eredményhirdetés, illetve maga a kiállítás szeptemberben várható. ","shortLead":"Pénteken, a HVG székházában döntött a zsűri arról, hogy az ARC plakátkiállításra beérkezett mintegy 800 mű közül melyek...","id":"20190810_Hamarosan_jon_az_idei_ARCkiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17165745-b42d-4800-b2c9-916a34bc9095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b12ef0-a9df-40ca-a1c5-92933f32bd14","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Hamarosan_jon_az_idei_ARCkiallitas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:20","title":"Hamarosan jön az idei ARC-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint orrfacsaró a bűz. ","shortLead":"A helyiek szerint orrfacsaró a bűz. ","id":"20190810_Szennyviziszap_omlott_az_utcara_Balassagyarmaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76621d4a-d2ca-40c0-9366-3af813b97f30","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Szennyviziszap_omlott_az_utcara_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:47","title":"Szennyvíziszap ömlött az utcára Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén, egy szeméttelepen. ","shortLead":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén...","id":"20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135eb40-97c4-410a-bdc8-6624e968cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:12","title":"Még mindig lángol a bálázott hulladék Királyszentistvánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már folyik a védettségi eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában.","shortLead":"Már folyik a védettségi eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában.","id":"20190810_Hivatalos_vedjegy_lesz_a_Majka_nev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ccfe4b-2695-4028-a0ec-8142d4eb1ebc","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Hivatalos_vedjegy_lesz_a_Majka_nev","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:32","title":"Hivatalos védjegy lesz a Majka név","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook sem szeretne kimaradni az egyre több vállalat által aranybányának tartott fizetős műsorszolgáltatásból, így maguk is belevágnak.","shortLead":"A Facebook sem szeretne kimaradni az egyre több vállalat által aranybányának tartott fizetős műsorszolgáltatásból...","id":"20190810_facebook_elofizetes_video_musor_collegehumor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d75cbb-f015-41c7-97c1-de3e4f2c30f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_facebook_elofizetes_video_musor_collegehumor","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:03","title":"Jönnek a fizetős Facebook-videók, már tesztelik az új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990ef45-bb6e-4964-9d5a-a937dcabe3b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyelőre ismeretlen rakétatípus tesztelésében vett részt szombaton Kim Dzsong Un. Az észak-koreai vezető szokatlanul elégedett volt országa legújabb fejlesztésével.","shortLead":"Egy egyelőre ismeretlen rakétatípus tesztelésében vett részt szombaton Kim Dzsong Un. Az észak-koreai vezető...","id":"20190811_kim_dzsong_un_ballisztikus_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6990ef45-bb6e-4964-9d5a-a937dcabe3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d98644-366c-4467-86d3-a282f48c475f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_kim_dzsong_un_ballisztikus_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 11. 07:03","title":"Kim Dzsong Un megszemlélte vadonatúj rakétáját, és nagyon elégedett volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","shortLead":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","id":"20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e0495a-fb5b-40be-b331-6e9a3a9068ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:31","title":"Észak-Korea megint kilőtt két rakétát Japán felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ec2ad2-614c-4a00-b384-2219cc078a3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhalasztotta az Emma Roberts és Hilary Swank főszereplésével készült The Hunt című filmje forgalmazását az Universal Pictures.","shortLead":"Elhalasztotta az Emma Roberts és Hilary Swank főszereplésével készült The Hunt című filmje forgalmazását az Universal...","id":"20190811_Az_amerikai_tomegmeszarlasok_miatt_most_nem_mutatjak_be_a_Universal_embervadaszatos_filmjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ec2ad2-614c-4a00-b384-2219cc078a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff398b4-763f-4489-9331-7e99dc1d332e","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Az_amerikai_tomegmeszarlasok_miatt_most_nem_mutatjak_be_a_Universal_embervadaszatos_filmjet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:26","title":"Az amerikai tömegmészárlások miatt most nem mutatják be a Universal embervadászatos filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]