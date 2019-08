A Samsunghoz hasonlóan a OnePlus is ráállt arra (2016-ban), hogy két csúcstelefont mutat be egy évben. Tavasszal érkezik az eggyel nagyobb számú új verzió, míg ősszel ennek a továbbfejlesztett változata, amit egy T előtag jelez. Májusban megismerhettük a OnePlus 7 Prót (illetve a OnePlus 7-et), most őszre a OnePlus 7T Pro, illetve a OnePlus 7T várható.

A napokban már képek is kiszivárogtak a OnePlus 7T Próról, és úgy tűnt, hogy az indításának az időpontja is megvan: október 15. Ezt a Twitteren osztotta meg egy amúgy főleg samsungos híreket szállító szakértő, és logikusnak is tűnt az időpont. Időközben viszont egy tűzhöz közeli forrás megerősítette a Tech Radarnak, hogy hamis a dátum, és még nem is tudni pontosan, mikor mutatják be a OnePlus 7T Prót.

© Gizmochina

Annyit azért már tudni róla, hogy hasonlóan fog kinézni, mint az elődje. Ugyanaz a notch nélküli elrendezés várható, ami arra utalhat, hogy hasonló lesz a szelfikamera-megoldás, mint a OnePlus 7 Prónál. A készülék vékony felső keretére tett hangszóró viszont kiemelkedőbb lesz az elődénél. A hátoldalra függőleges elrendezésű, a korábbinál jobb triplakamera kerül, a kamerák alatt lehet a LED vaku. Az ujjlenyomat-olvasó feltehetően a kijelző alatt kap majd helyet. A készülék lelkét a 2,96 GHz-es Qualcomm Snapdragon 855+ lapkakészlet jelentheti, és legalább 8 GB-nyi RAM várható.

