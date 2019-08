Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","shortLead":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","id":"20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267c751f-fa6a-44ca-96e9-3308bce6ca83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:54","title":"Kétmilliárddal drágult a Magyar Zene Házának építkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","shortLead":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","id":"20190813_Nem_kispalyaztak_a_Szigeten_drogot_arulo_hollandok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90b971-bcaf-4813-86cf-8342417af248","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Nem_kispalyaztak_a_Szigeten_drogot_arulo_hollandok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:03","title":"Nem kispályáztak a Szigeten drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35025b0-8a8e-4220-9850-8e906015e99c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország gyerekkórházait szülői ágyakkal magánemberként ellátó Orosvári Zsolt, hogy ne sínylődjenek 35 fokos kórtermekben a beteg gyerekek, kedden már be is szerelték az első légkondicionálókat a budapesti Bethesda kórházba, és hamarosan további vidéki kórházak kapnak majd hűtőberendezéseket - ingyen. ","shortLead":"Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország...","id":"20190813_Tiz_nap_alatt_szerezett_klimat_a_gyerekkorhazba_a_szuloi_agyak_gondjat_is_megoldo_apuka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a35025b0-8a8e-4220-9850-8e906015e99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327bdb53-a95a-4644-9ecc-8aa62c808ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Tiz_nap_alatt_szerezett_klimat_a_gyerekkorhazba_a_szuloi_agyak_gondjat_is_megoldo_apuka","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:26","title":"Tíz nap alatt szerzett klímát a gyerekkórházba a szülői ágyak gondját is megoldó apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ- és európai bajnoki ezüstérmes sportolót, az idei (és 7 korábbi) év +100 kilós magyar bajnokát hamis nyelvvizsgával érték tetten nyáron a Pécsi Tudományegyetemen. Bár az ügyészségnek elismerte a bűncselekményt, a hvg.hu-val nem volt túl készséges. A dzsúdószövetség egyelőre nem találta ki, hogy reagáljon az etikailag is érzékeny ügyre.","shortLead":"A világ- és európai bajnoki ezüstérmes sportolót, az idei (és 7 korábbi) év +100 kilós magyar bajnokát hamis...","id":"20190814_bor_barna_ugyeszseg_kozokirat_hamisitas_nyelvvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31df580-e7cc-4fe4-b401-586ed4f3b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_bor_barna_ugyeszseg_kozokirat_hamisitas_nyelvvizsga","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:00","title":"Közokirat-hamisítással vádolja a három olimpiát megjárt dzsúdóst, Bor Barnát az ügyészség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1229de9-c82b-46d6-ad2d-8b2b08edd0ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne most debütált csúcsmodellje még a Lamborghini Urusnál is nagyobb teljesítményt ad le. ","shortLead":"A Cayenne most debütált csúcsmodellje még a Lamborghini Urusnál is nagyobb teljesítményt ad le. ","id":"20190813_zold_rendszamos_680_loeros_uj_divatterepjaro_a_porschetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1229de9-c82b-46d6-ad2d-8b2b08edd0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97469a04-3d7e-4a00-9e24-7377cb51e8da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_zold_rendszamos_680_loeros_uj_divatterepjaro_a_porschetol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:21","title":"Zöld rendszámos, 680 lóerős új divatterepjáró a Porschétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93184470-4cb1-4473-b07d-e5e6f4eca6f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Útjelzéseket sötétben jól kiemelő, színváltó vékony filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok.","shortLead":"Útjelzéseket sötétben jól kiemelő, színváltó vékony filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok.","id":"20190813_Az_okos_KRESZtablake_a_jovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93184470-4cb1-4473-b07d-e5e6f4eca6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f8207-0ee0-4f9c-8a10-de26b38144ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Az_okos_KRESZtablake_a_jovo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:15","title":"Már a KRESZ-táblákat is okosítják ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","shortLead":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","id":"20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d2bb57-c2e9-4ee5-be8d-1f432e0ca0f2","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:39","title":"A szilsárkányi péniszfestőnek bottal üthetik a nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","shortLead":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","id":"20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3425b1-c15c-418f-b847-59e17135dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:53","title":"A felére esett az egyházak támogatása, de még így is tízezreket kapnak a hívők után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]