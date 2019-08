Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két év szünet után ismét meghirdették a tanfolyamot.","shortLead":"Két év szünet után ismét meghirdették a tanfolyamot.","id":"20190815_Ujraindul_az_ujsagirokepzes_a_MUOSZnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7767fbac-d4db-47bf-8435-5c20d53fd1c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190815_Ujraindul_az_ujsagirokepzes_a_MUOSZnal","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:45","title":"Újraindul az újságíróképzés a MÚOSZ-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53190870-6d29-4c4d-8de0-70caad1e2051","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a IV. kerületben történt.","shortLead":"A baleset a IV. kerületben történt.","id":"20190816_Ketten_meghaltak_egy_kozlekedesi_balesetben_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53190870-6d29-4c4d-8de0-70caad1e2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e861511-ad71-446d-9483-7ed221ba348e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Ketten_meghaltak_egy_kozlekedesi_balesetben_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:08","title":"Ketten meghaltak egy közlekedési balesetben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e97b04-d095-47ce-89ad-3be39f3d70fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali képviselő szerint ha a buszon tudnak együtt utazni az emberek, akkor a vonaton sincs másképp. ","shortLead":"A baloldali képviselő szerint ha a buszon tudnak együtt utazni az emberek, akkor a vonaton sincs másképp. ","id":"20190816_Megszuntetne_az_elso_osztalyu_vasuti_kocsikat_egy_nemet_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04e97b04-d095-47ce-89ad-3be39f3d70fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd53943-17a3-4c57-a4ed-bcf7320e5593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megszuntetne_az_elso_osztalyu_vasuti_kocsikat_egy_nemet_politikus","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:05","title":"Megszüntetné az első osztályú vasúti kocsikat egy német politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701273b1-8903-492c-b438-a9167b11738e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Juno-űrszonda adatai alapján elképzelhető, hogy egy kataklizma vezetett a ma ismert Jupiter kialakulásához.","shortLead":"Az amerikai Juno-űrszonda adatai alapján elképzelhető, hogy egy kataklizma vezetett a ma ismert Jupiter kialakulásához.","id":"20190815_jupiter_bolygo_utkozes_katasztrofa_juno_urszonda_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701273b1-8903-492c-b438-a9167b11738e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ea6996-0198-4f71-be35-b33cb4dbbfa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_jupiter_bolygo_utkozes_katasztrofa_juno_urszonda_nasa","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:03","title":"Frontálisan ütközhetett egy másik bolygóval a Jupiter évmilliárdokkal ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Írásbeli garanciát kérnek a Facebooktól, hogy nem lesz több ilyen.","shortLead":"Írásbeli garanciát kérnek a Facebooktól, hogy nem lesz több ilyen.","id":"20190815_A_magyar_adatvedelmi_hatosag_is_vizsgalja_hogy_a_Facebook_lehallgatja_a_beszelgeteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9de60b-126d-4a8b-9727-c563faa4497c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_A_magyar_adatvedelmi_hatosag_is_vizsgalja_hogy_a_Facebook_lehallgatja_a_beszelgeteseket","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:14","title":"A magyar adatvédelmi hatóság is vizsgálja, hogy a Facebook lehallgatja a beszélgetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A többi voksoláshoz képest itt szigorúbbak az átjelentkezés feltételei.","shortLead":"A többi voksoláshoz képest itt szigorúbbak az átjelentkezés feltételei.","id":"20190816_Csak_tartozkodasi_helyre_lehet_atjelentkezni_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bbbe27-bccb-475d-b9e1-d47c9577872f","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Csak_tartozkodasi_helyre_lehet_atjelentkezni_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 16. 06:20","title":"Csak tartózkodási helyre lehet átjelentkezni az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956806d1-e8f6-4026-91b8-7d4e9dbb10e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét eltelt egy kis idő, ismét játékokat osztogat az Epic Games. Most különösen erős a felhozatal.","shortLead":"Ismét eltelt egy kis idő, ismét játékokat osztogat az Epic Games. Most különösen erős a felhozatal.","id":"20190816_ingyen_videojatek_epic_games_store_hyper_light_drifter_mutant_year_zero_road_to_eden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956806d1-e8f6-4026-91b8-7d4e9dbb10e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae1713c-960a-4ed0-bfbe-52c89010148e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_ingyen_videojatek_epic_games_store_hyper_light_drifter_mutant_year_zero_road_to_eden","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:03","title":"14 ezer forint helyett most ingyen az öné lehet ez a két nagyszerű játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai mellett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) menetrendjében is jelentős eltérések lesznek. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra, lezárásokra és parkolási tilalomra is kell készülni.","shortLead":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai...","id":"20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03488ae1-19a5-4be5-a9c9-8eef0e125b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:58","title":"Nem lesz egyszerű feladvány közlekedni Budapesten a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]