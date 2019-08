Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04e97b04-d095-47ce-89ad-3be39f3d70fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali képviselő szerint ha a buszon tudnak együtt utazni az emberek, akkor a vonaton sincs másképp. ","shortLead":"A baloldali képviselő szerint ha a buszon tudnak együtt utazni az emberek, akkor a vonaton sincs másképp. ","id":"20190816_Megszuntetne_az_elso_osztalyu_vasuti_kocsikat_egy_nemet_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04e97b04-d095-47ce-89ad-3be39f3d70fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd53943-17a3-4c57-a4ed-bcf7320e5593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megszuntetne_az_elso_osztalyu_vasuti_kocsikat_egy_nemet_politikus","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:05","title":"Megszüntetné az első osztályú vasúti kocsikat egy német politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","shortLead":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","id":"20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e899f-6d32-4aac-a710-1bc747df003a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:29","title":"Döntött a bíróság: nem kell felvenni lányokat a berlini fiúkórusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d428e-d5af-4d0f-8ec9-407de03c8baa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tárgyalnak a felek, McGregor újra kezébe veheti kék jedikardját.","shortLead":"Tárgyalnak a felek, McGregor újra kezébe veheti kék jedikardját.","id":"20190816_Ujra_ObiWan_Kenobi_borebe_bujhat_Ewan_McGregor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290d428e-d5af-4d0f-8ec9-407de03c8baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b741a27-a297-4b62-9746-f012c1a80bbc","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Ujra_ObiWan_Kenobi_borebe_bujhat_Ewan_McGregor","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:31","title":"Újra Obi-Wan Kenobi bőrébe bújhat Ewan McGregor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újfent a várakozásokon felül nőtt a magyar GDP, furcsa ügylettel vásárolta meg a Postapalotát az MNB, nehéz helyzetben vannak a szódavizesek és a fűszerpaprika-termelők, de kiderült az is, hogy milyen dolgozni a Szigeten - ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újfent a várakozásokon felül nőtt a magyar GDP, furcsa ügylettel vásárolta meg a Postapalotát az MNB, nehéz helyzetben...","id":"20190818_hvg_gazdasag_heti_osszefogalalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c4ff1-92f0-4dd1-b215-cfae2276cfdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_hvg_gazdasag_heti_osszefogalalo","timestamp":"2019. augusztus. 18. 07:00","title":"És akkor kiderült, mi is az igazság a magyar gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6524ab-c114-44eb-b1fe-01fb9d2f9369","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött az Audi Q3 és a Mercedes GLA felfrissített konkurensének hazai forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődött az Audi Q3 és a Mercedes GLA felfrissített konkurensének hazai forgalmazása.","id":"20190816_9_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_bmw_x1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d6524ab-c114-44eb-b1fe-01fb9d2f9369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928e26e1-e445-46e8-8c76-543c0226ae37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_9_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_bmw_x1","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:21","title":"9 millió forinttól indul itthon az új BMW X1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a13d3a-c1e0-4f96-863f-b09c480ce0e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hála a fagyott talajnak, lényegében tökéletes állapotban maradtak azok az edények, amelyekben ritka leletet találtak a tudósok.","shortLead":"Hála a fagyott talajnak, lényegében tökéletes állapotban maradtak azok az edények, amelyekben ritka leletet találtak...","id":"20190816_mongolia_regeszet_ritka_lelet_tejfol_vaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4a13d3a-c1e0-4f96-863f-b09c480ce0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259ad64c-3c58-490c-968a-8c4ef06aa554","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_mongolia_regeszet_ritka_lelet_tejfol_vaj","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:03","title":"700-800 éves tejfölt és vajat találtak Mongóliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkaság az ilyen, de most megtörtént az ország leggazdagabb emberével.","shortLead":"Ritkaság az ilyen, de most megtörtént az ország leggazdagabb emberével.","id":"20190816_Meszaros_Lorincnek_eggyel_kevesebb_cege_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e8b63c-4adf-4b43-9339-15106bed83a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Meszaros_Lorincnek_eggyel_kevesebb_cege_van","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:12","title":"Mészáros Lőrincnek eggyel kevesebb cége van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","shortLead":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","id":"20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7980-2e0f-4f0c-8bad-56ef387f62a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","timestamp":"2019. augusztus. 18. 06:41","title":"2 millió forintos időgép ez a nagykanizsai eladó Wartburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]