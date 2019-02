Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725f5410-e11b-4cb6-81e9-9c3bf20b5ee4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában. Az FBI csak csütörtökön este, már a bírósághoz benyújtott periratok megszületése után hozta nyilvánosságra a történteket.","shortLead":"Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában. Az FBI csak csütörtökön...","id":"20190221_amerikai_parti_orseg_tagja_merenyletre_keszlt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725f5410-e11b-4cb6-81e9-9c3bf20b5ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad84fc-757c-4c8f-9708-2f9d5b9664df","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_amerikai_parti_orseg_tagja_merenyletre_keszlt","timestamp":"2019. február. 21. 07:22","title":"Demokratákat, aktivistákat, újságírókat akart ölni az amerikai parti őrség egy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapok pletykái és kiszivárgott információi után szerda este Londonban rántotta le a leplet a Samsung a legújabb csúcsmobiljáról, a Galaxy S10-ről, valamint annak különböző változatairól. A legerősebb változatban 1,5 TB tárhelyünk és 12 GB RAM memóriánk lesz, és bemutatkozott az első, 5G-képes mobil is.","shortLead":"Az elmúlt hónapok pletykái és kiszivárgott információi után szerda este Londonban rántotta le a leplet a Samsung...","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_samsung_s10_plus_samsung_galaxy_s10e_samsung_galaxy_s105g_okostelefon_bemutato_london_specifikacio_magyar_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d940d85-83da-48f9-84df-c5446d2d4344","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_samsung_s10_plus_samsung_galaxy_s10e_samsung_galaxy_s105g_okostelefon_bemutato_london_specifikacio_magyar_arak","timestamp":"2019. február. 20. 20:30","title":"1,5 TB tárhely és 5G mobilnet: bemutatkoztak a Samsung új csúcsmobiljai, az S10-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e2837f-56fb-4214-b973-9113a2b89ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egy kicsit kellett volna titokban tartani az idei év vélhetően legizgalmasabb Samsung-mobilját, de a szerda esti premier előtt két (renderelt) sajtóképnek látszó felvétel is kiszivárgott a Galaxy Foldról.","shortLead":"Már csak egy kicsit kellett volna titokban tartani az idei év vélhetően legizgalmasabb Samsung-mobilját, de a szerda...","id":"20190220_samsung_galaxy_fold_bejelentes_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e2837f-56fb-4214-b973-9113a2b89ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980433d1-2e55-4275-a267-b262e17302f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_fold_bejelentes_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 20. 18:38","title":"Képek: Órákkal a bemutató előtt kiszivároghatott a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","shortLead":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","id":"20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fde1288-0387-45ff-a553-358b0de0bbab","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","timestamp":"2019. február. 20. 16:58","title":"Majdnem húsz évig börtönben maradnak a kislányukat halálra éheztető szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570a29f3-716d-4207-9d81-b566c68f9ba9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasóink arról számoltak be, hogy egy részen bokáig állt a koszos lé az aluljáróban. ","shortLead":"Olvasóink arról számoltak be, hogy egy részen bokáig állt a koszos lé az aluljáróban. ","id":"20190220_barna_trutymo_ontotte_el_a_lehel_teri_metromegallot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570a29f3-716d-4207-9d81-b566c68f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130521e5-768d-41e4-89b2-6ba0f857ec94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_barna_trutymo_ontotte_el_a_lehel_teri_metromegallot","timestamp":"2019. február. 20. 09:58","title":"Barna trutymó öntötte el a Lehel téri metrómegállót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Létrehoztak egy Utalási Bizottságot a Magyar Államkincstárban, ennek feladata „minden héten áttekinteni, monitorozni a várható kiutalásokat a társadalombiztosítási és bérszámfejtési oldalon.”","shortLead":"Létrehoztak egy Utalási Bizottságot a Magyar Államkincstárban, ennek feladata „minden héten áttekinteni, monitorozni...","id":"20190220_A_nyugdijbotrany_utan_bizottsag_dont_majd_a_nyugdijak_kiutalasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dede726-d5b6-4059-a92d-a8918cde4e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_A_nyugdijbotrany_utan_bizottsag_dont_majd_a_nyugdijak_kiutalasarol","timestamp":"2019. február. 20. 11:46","title":"A nyugdíjbotrány után bizottság dönt majd a nyugdíjak kiutalásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kezdeti barátságból alá-fölérendeltségi viszony lett, végül az áldozat már nem is beszélgethetett mással.","shortLead":"A kezdeti barátságból alá-fölérendeltségi viszony lett, végül az áldozat már nem is beszélgethetett mással.","id":"20190221_Ugy_osszeverte_zarkatarsat_egy_elitelt_Szegeden_hogy_most_vadat_emelnek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de4657e-2de8-4141-9c3b-25c775fdf9d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Ugy_osszeverte_zarkatarsat_egy_elitelt_Szegeden_hogy_most_vadat_emelnek_ellene","timestamp":"2019. február. 21. 10:18","title":"Úgy összeverte zárkatársát egy elítélt Szegeden, hogy most vádat emelnek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olaszországban most először fordult elő, hogy egy ügy miatt a bíróság bűnösnek találta a Facebookot. Az ok: szerzői jogsértés.","shortLead":"Olaszországban most először fordult elő, hogy egy ügy miatt a bíróság bűnösnek találta a Facebookot. Az ok: szerzői...","id":"20190220_szerzoi_jogsertes_roma_facebook_mediaset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b2b89-c256-4be6-b702-027fa5ee957a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_szerzoi_jogsertes_roma_facebook_mediaset","timestamp":"2019. február. 20. 20:03","title":"Szerzői jogsértés miatt bűnösnek mondták ki a Facebookot Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]