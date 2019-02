Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ed365f0-e04d-4e90-a6c3-896f71023ebf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vitalij Manszkij úgy gondolja, a kérdés csak az, hogy egyszerűen kimúlik, vagy magával rántja az országot is.","shortLead":"Vitalij Manszkij úgy gondolja, a kérdés csak az, hogy egyszerűen kimúlik, vagy magával rántja az országot is.","id":"20190204_Putyin_propagandistaja_szerint_Oroszorszagban_a_rendszer_haldokolni_kezdett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ed365f0-e04d-4e90-a6c3-896f71023ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940eb393-b41a-439f-96fa-9d2f51c00f27","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Putyin_propagandistaja_szerint_Oroszorszagban_a_rendszer_haldokolni_kezdett","timestamp":"2019. február. 04. 10:43","title":"Putyin propagandistája szerint Oroszországban a rendszer haldokolni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570a2780-8113-4f6c-b0d2-54c6d994b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rosszul zárta az évet a kiskereskedelem, úgy tűnik, hosszú távon nem fenntartható a korábbi növekedési ütem.","shortLead":"Rosszul zárta az évet a kiskereskedelem, úgy tűnik, hosszú távon nem fenntartható a korábbi növekedési ütem.","id":"20190205_Gyenge_volt_a_karacsonyi_szezon_a_boltokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570a2780-8113-4f6c-b0d2-54c6d994b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198082d5-8961-44e0-8561-48a7d456f14a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Gyenge_volt_a_karacsonyi_szezon_a_boltokban","timestamp":"2019. február. 05. 10:17","title":"Gyenge volt a karácsonyi szezon a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbc1b5c-ba92-4616-a61a-51d5d20d3cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kúszik felfelé a Momentum is, az MSZP és a DK stagnál. Visszaesett az LMP és a Párbeszéd.","shortLead":"Kúszik felfelé a Momentum is, az MSZP és a DK stagnál. ","id":"20190205_Felmeres_esett_a_Fidesz_tamogatottsaga_novekszik_a_Jobbik_tabora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbc1b5c-ba92-4616-a61a-51d5d20d3cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f92d3-c1d5-4bff-b9f3-6331e9b0eacd","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Felmeres_esett_a_Fidesz_tamogatottsaga_novekszik_a_Jobbik_tabora","timestamp":"2019. február. 05. 08:53","title":"Felmérés: esett a Fidesz támogatottsága, növekszik a Jobbik tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy fejlesztéséhez. ","shortLead":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy...","id":"20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20824737-e419-4f6d-8a67-361f38457769","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","timestamp":"2019. február. 04. 16:38","title":"Az ingyen pénz mellé kedvezményes hitelt is kapnak Mészárosék a szállodafejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86fcdce-743c-4f80-b1a6-e0b3fd81367a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ a korábbiaknál is szélesebb rétegek számára szeretné elérhetővé tenni legújabb modelljét. ","shortLead":"Az AvtoVAZ a korábbiaknál is szélesebb rétegek számára szeretné elérhetővé tenni legújabb modelljét. ","id":"20190205_olcsobb_oroszok_elerheto_aru_uj_lada_vestak_mutatkoztak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e86fcdce-743c-4f80-b1a6-e0b3fd81367a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa4280e-98eb-4f21-a5ec-ca5b12d951f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_olcsobb_oroszok_elerheto_aru_uj_lada_vestak_mutatkoztak_be","timestamp":"2019. február. 05. 13:21","title":"Olcsóbb oroszok: elérhető árú új Lada Vesták mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f10beb-d7a6-48fc-9e37-e6ae6c6ff3c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab kutatói azt tanácsolják a felhasználóknak, hogy egyéni, könnyen megjegyezhető jelszavakat használjanak online adataik biztonságának védelmében, mert azok erősebbek és hatékonyabbak, mint a gyakran változtatott jelszavak.","shortLead":"A Kaspersky Lab kutatói azt tanácsolják a felhasználóknak, hogy egyéni, könnyen megjegyezhető jelszavakat használjanak...","id":"20190205_kaspersky_lab_eros_jelszo_rendszeres_jelszocsere_egyedi_jelszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2f10beb-d7a6-48fc-9e37-e6ae6c6ff3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60779ea-a294-400d-94ce-406519f3acb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_kaspersky_lab_eros_jelszo_rendszeres_jelszocsere_egyedi_jelszo","timestamp":"2019. február. 05. 12:03","title":"Van két tévhit a jelszavakkal kapcsolatban, amit szinte mindenki elhisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott áll a máglyánál Putyin, Erdogan, Maduro, Kína, Irán és Szaúd-Arábia vezetője – ez a világ most a Freedom House szerint.","shortLead":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott...","id":"20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17607092-34eb-4983-9d13-baeca98ea696","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","timestamp":"2019. február. 05. 10:59","title":"Freedom House: Magyarország már csak részben szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc256bf8-ea3f-4bea-ab31-e94079ac7775","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A gála házigazdájának decemberben Kevin Hartot kérték fel, de a színész két nap múlva visszalépett korábbi, homofób tweetjei miatt. ","shortLead":"A gála házigazdájának decemberben Kevin Hartot kérték fel, de a színész két nap múlva visszalépett korábbi, homofób...","id":"20190205_Oscar_gala_musorvezeto_dijatadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc256bf8-ea3f-4bea-ab31-e94079ac7775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb21a9b-ac15-484a-a7a0-bbfc7e13b98b","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Oscar_gala_musorvezeto_dijatadok","timestamp":"2019. február. 05. 10:55","title":"Lehet, hogy harminc év után először nem lesz műsorvezetője az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]