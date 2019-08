Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen.","shortLead":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald...","id":"201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1688c9a-07ae-4885-88c7-f4f5f06d7e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","timestamp":"2019. augusztus. 20. 07:00","title":"Ezer ok miatt lehet aggódni azon, hogy belecsap-e a mennykő a világgazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatalom teljes gőzzel indított lejárató kampányt Ljubov Szobolj ellen, és már többször is őrizetbe vették.","shortLead":"A hatalom teljes gőzzel indított lejárató kampányt Ljubov Szobolj ellen, és már többször is őrizetbe vették.","id":"201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14967563-0fed-40d2-8223-d16d3f5a8398","keywords":null,"link":"/vilag/201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","timestamp":"2019. augusztus. 20. 13:00","title":"A jelek szerint nagyon ráijesztett Putyinékra az orosz ellenzék új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Este kilenckor kezdődött a fővárosban az augusztus 20-i tűzijáték, amely ismét igen látványosra sikerült. Kilenc helyről lőtték fel a rakétákat. ","shortLead":"Este kilenckor kezdődött a fővárosban az augusztus 20-i tűzijáték, amely ismét igen látványosra sikerült. Kilenc...","id":"20190820_Ha_lemaradt_a_nagy_durrogtatasrol_akkor_nezzen_rola_szep_kepeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88272fd-1957-472c-9afe-abd0c02f417d","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Ha_lemaradt_a_nagy_durrogtatasrol_akkor_nezzen_rola_szep_kepeket","timestamp":"2019. augusztus. 20. 22:17","title":"Ha lemaradt a nagy durrogtatásról, akkor nézzen róla szép képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7db952b-35e0-4770-aaa0-7444367d07d1","c_author":"Harle Tamás","category":"gazdasag","description":"Muszbek Mihály, ahogyan tíz éve mindig, az idei nyáron is elkészítette a magyar futball gazdasági hátterét feltérképező tanulmányát. Az ennek apropóján készült interjúnkban börtönbe távozó vezetőkről, a piaci bevételek hiányáról, kiváltságos csapatokról, bélszínről és főtt kolbászról egyaránt szó esett. És legfőképpen a bevételeihez képest ötszörös luxusban élő hazai klubfutballról.","shortLead":"Muszbek Mihály, ahogyan tíz éve mindig, az idei nyáron is elkészítette a magyar futball gazdasági hátterét feltérképező...","id":"20190821_muszbek_interju_labdarugas_tao_nb1_finanszirozas_sportgazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7db952b-35e0-4770-aaa0-7444367d07d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc34cc4e-b4ae-4eb9-b9f6-ae8b5775804d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_muszbek_interju_labdarugas_tao_nb1_finanszirozas_sportgazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:00","title":"Ötszörösét költik a magyar fociklubok annak, ami ajánlott lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Hibás váltó, illetve rossz biztosítóberendezés miatt lassul a forgalom.","shortLead":"Hibás váltó, illetve rossz biztosítóberendezés miatt lassul a forgalom.","id":"20190821_Szeged_es_a_Balaton_eszaki_partja_fele_is_kesnek_a_vonatok_muszaki_hiba_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace7fa7a-08a6-4114-9368-f8cd76c91a15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Szeged_es_a_Balaton_eszaki_partja_fele_is_kesnek_a_vonatok_muszaki_hiba_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:10","title":"Szeged és a Balaton északi partja felé is késnek a vonatok műszaki hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Képszerkesztéssel foglalkozott hétfő este Donald Trump amerikai elnök, majd az eredményt megosztotta Twitter-oldalán: egy grönlandi faházak közé másolt sokemeletes, aranyszínű felhőkarcolót, amelyen a Trump név díszelgett.","shortLead":"Képszerkesztéssel foglalkozott hétfő este Donald Trump amerikai elnök, majd az eredményt megosztotta Twitter-oldalán...","id":"20190820_Trump_megnyugtatta_a_gronlandiakat_nem_epit_hatvanemeletes_szallodat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe96fa-ab42-4dbb-b74f-7c295f6a4ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Trump_megnyugtatta_a_gronlandiakat_nem_epit_hatvanemeletes_szallodat","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:46","title":"Trump megnyugtatta a grönlandiakat, nem épít hatvanemeletes szállodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A huszonötödik film részleteit és az azzal kapcsolatos információkat lassan, de folyamatosan csöpögtetik nekünk a készítők. A szereplőgárdával nagyjából hónapok óta tisztában vagyunk, de a film címe még csak most derült ki. ","shortLead":"A huszonötödik film részleteit és az azzal kapcsolatos információkat lassan, de folyamatosan csöpögtetik nekünk...","id":"20190820_Bejelentettek_a_25_James_Bondfilm_cimet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff031da-4f72-4092-a6eb-fa2f3388a5cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Bejelentettek_a_25_James_Bondfilm_cimet","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:58","title":"Bejelentették a 25. James Bond-film címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara - írja a HVG hetilap.","shortLead":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara...","id":"201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2e689-6bde-40de-a8a6-891d36d73303","keywords":null,"link":"/itthon/201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:32","title":"Lassan Budapestre költözik a Pázmány Egyetem teljes bölcsészkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]