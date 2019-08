Nincs könnyű helyzetben a Google, hiszen a Play alkalmazásboltja felületéről rendszerint ki kell tiltson alkalmazásokat, amiket csak azért készítenek, hogy megtévesszék a felhasználókat. A legutóbb 85-öt száműztek, de ezzel nem ért véget a tisztogatás: most ismét előkerült "néhány" lehúzós fajta.

Ahogy januárban, úgy most is a Trend Micro nyomozásának hála bukkantak több tucat, köztük fotós és játékalkalmazásra, melyekben hemzsegtek a reklámok és hirdetések. A kiberbiztonsági cég beszámolója szerint a mostani listán is 85 problémás app szerepel, de ezek okosabbnak tűnnek, mint az előzőkben már törölt programok. A Trend Micro szerint volt olyan app, amely "látta", ha a felhasználó feloldotta a telefont, így azonnal reklámot tudott megjeleníteni. De olyan is akadt, amelyik 5 percen keresztül mutatott különféle hirdetéseket, miközben a program alapfunkciói nem voltak használhatók.

© Trend Micro

A Trend Micro szerint egyre gyakoribb, hogy a rosszakaró fejlesztők képszerkesztő, és/vagy -manipuláló alkalmazásba ültetik be a reklámok megjelenítését végző algoritmust, ezeket ugyanis – a negatív értékelések ellenére is – nagyobb valószínűséggel próbálják ki a felhasználók. Utóbbit a kiberbiztonsági cég statisztikái is megerősítik: az elcsípett appok közül néhányat több mint 1 milliószor töltöttek le, mire eltűnt a Google Playből.

A Trend Micro szerint az is baj, hogy a problémás appok közül nem kevés figyelmeztetés nélkül kúszik fel a mobilra, aminek pedig az androidos töredezettség a fő oka: az öreg készülékeken régi rendszerverziók futnak, amik sebezhetőbbek, így a támadóknak sem kell (annyira) erőlködniük.

A kiberbiztonsági cég friss listáját ide kattintva futhatja át.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.