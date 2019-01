Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két rapper nyár óta nem koncertezik együtt, Curtis most jutott el oda, hogy elismerje: segítségre van szüksége.","shortLead":"A két rapper nyár óta nem koncertezik együtt, Curtis most jutott el oda, hogy elismerje: segítségre van szüksége.","id":"20190107_majka_curtis_elvono_uzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c60d7f2-a8dc-446e-aa42-a4b94091a354","keywords":null,"link":"/elet/20190107_majka_curtis_elvono_uzenet","timestamp":"2019. január. 07. 15:03","title":"Majka válaszolt Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaffbb73-229a-4c02-891f-b84f853031d9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Gundel kapott megbízást arra, hogy a Budai Várba költöző Miniszterelnökség menzáját üzemeltesse – tudta meg a hvg.hu. Az exkluzív étterem megerősítette információnkat, de további részletet nem árulnak el, így azt sem, mibe kerül mindez. A zsíros falatnak számító megbízást tenderen nyerték el.","shortLead":"A Gundel kapott megbízást arra, hogy a Budai Várba költöző Miniszterelnökség menzáját üzemeltesse – tudta meg a hvg.hu...","id":"20190107_Luxusetterem_fog_fozni_Orban_Viktorra_a_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaffbb73-229a-4c02-891f-b84f853031d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a559d3-c189-4f5f-aa97-bacb0f8012a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Luxusetterem_fog_fozni_Orban_Viktorra_a_Varban","timestamp":"2019. január. 07. 12:51","title":"Luxusétterem fog főzni Orbán Viktorra a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Daenerys és Sansa most fog először találkozni. ","shortLead":"Daenerys és Sansa most fog először találkozni. ","id":"20190107_Ujabb_masodperceket_mutattak_meg_az_uj_Tronok_harcabol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c30f7a3-f4a8-4cda-a964-6918dbb4e217","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Ujabb_masodperceket_mutattak_meg_az_uj_Tronok_harcabol__video","timestamp":"2019. január. 07. 19:47","title":"Újabb másodperceket mutattak meg az új Trónok harcából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az EU azt vizsgálja, hogy betartják-e az európai munkajogi normákat az ide települt dél-koreai cégek. Brüsszel több dolgot is kifogásol a dél-koreai vállalatok európai működésében, mert a szakszervezetek jogait nem mindenütt respektálják. Dél-Korea például nem írta alá az ENSZ munkaügyi szervezetének, az ILO-nak a határozatait a kényszermunka tilalmáról.","shortLead":"Az EU azt vizsgálja, hogy betartják-e az európai munkajogi normákat az ide települt dél-koreai cégek. Brüsszel több...","id":"20190108_Brusszelnek_most_tunt_fel_hogy_az_EUban_mukodo_delkoreai_cegek_olykor_megserthetik_a_dolgozok_jogait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace3d9c-de2f-4978-af7c-24003639bfa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Brusszelnek_most_tunt_fel_hogy_az_EUban_mukodo_delkoreai_cegek_olykor_megserthetik_a_dolgozok_jogait","timestamp":"2019. január. 08. 14:05","title":"Brüsszelnek most tűnt fel, hogy az EU-ban működő dél-koreai cégek olykor megsérthetik a dolgozók jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igyekszik kiszűrni a neki nem tetsző politikai célokért küzdő civileket az állam civileket tánogató szerve, a NEA, mondta el a Miniszterelnökség államtitkára az Echo Tv-ben. Ezzel ki lett mondva, hogy a kormány nem ad közpénzt a vele szembenálló civileknek.","shortLead":"Igyekszik kiszűrni a neki nem tetsző politikai célokért küzdő civileket az állam civileket tánogató szerve, a NEA...","id":"20190107_Elo_adasban_vallotta_be_az_allamtitkar_hogy_a_kormany_politikai_alapon_dont_a_civilek_tamogatasokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec66776d-eecd-4edf-b160-08cf7776e0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Elo_adasban_vallotta_be_az_allamtitkar_hogy_a_kormany_politikai_alapon_dont_a_civilek_tamogatasokrol","timestamp":"2019. január. 07. 11:06","title":"Élő adásban vallotta be az államtitkár, hogy a kormány politikai alapon dönt a civilek támogatásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d68d985-e0a1-4da8-98b3-d9c3855df1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"23 borászat több mint 110 borát kóstolhatják az érdeklődők január 12-én, szombaton Székesfehérváron az immáron hagyományos évkezdő bormustrán. \r

\r

","shortLead":"23 borászat több mint 110 borát kóstolhatják az érdeklődők január 12-én, szombaton Székesfehérváron az immáron...","id":"20190107_Bormustra_a_kiralyvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d68d985-e0a1-4da8-98b3-d9c3855df1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b773d0-8e3e-4c17-bc1d-a6e2feccc9b6","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Bormustra_a_kiralyvarosban","timestamp":"2019. január. 07. 20:01","title":"Bormustra a királyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aae9634-d00d-4027-8328-e105e16e9d91","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MSZP volt pénztárnoka, jelenleg médiatulajdonos és baloldali kötődésű vállalkozó úgy látja, 2020 körülre vége lett volna a Szabad Földnek, többek között ezzel magyarázta, hogy eladta a lapot Mészáros Lőrincnek. Puch egy keddi beszélgetős este végén nagyon összeveszett Gulyás Márton politikai aktivistával.","shortLead":"Az MSZP volt pénztárnoka, jelenleg médiatulajdonos és baloldali kötődésű vállalkozó úgy látja, 2020 körülre vége lett...","id":"20190108_Puch_Laszlo_Meszaros_Lorinc_ertelmes_tehetseges_uzletember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aae9634-d00d-4027-8328-e105e16e9d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d86e85-b203-45db-8757-db45bfe5b782","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Puch_Laszlo_Meszaros_Lorinc_ertelmes_tehetseges_uzletember","timestamp":"2019. január. 08. 22:17","title":"Puch László: Mészáros Lőrinc értelmes, tehetséges üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakók takarókat és meleg ruhákat vittek neki.","shortLead":"A lakók takarókat és meleg ruhákat vittek neki.","id":"20190107_Osszefogtak_a_triesztiek_a_hajlektalanert_miutan_az_alpolgarmester_a_Facebookon_kelt_ki_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f246a66-620d-4d64-a8a2-c1819547e360","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Osszefogtak_a_triesztiek_a_hajlektalanert_miutan_az_alpolgarmester_a_Facebookon_kelt_ki_ellene","timestamp":"2019. január. 07. 14:28","title":"Összefogtak a triesztiek a hajléktalanért, miután az alpolgármester a Facebookon kelt ki ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]