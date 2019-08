Lényegében a Go Pro akciókamerát változtatta okostelefonná a Motorola. Itt a Motorola One Action.

Nem kell, hogy az okostelefonunk mellett egy külön akciókameránk legyen, ha az előbbi egyúttal átveszi az utóbbi szerepét is. Így okoskodhattak a Motorola szakemberei, amikor elkészítették az Action One nevű okostelefont, amely – ígérik – akciókameraként is bevethető.

Ami a specifikációkat illeti: a telefonnak 6,3”-es FHD+ CinemaVision kijelzője van, 21:9 képaránnyal, ami egyrészt tényleg jól jöhet az akciókamerához, másrészt viszont a nagy méret nem igazán illik a koncepcióba. A készüléket Exynos 9609 lapkakészlet hajtja, a RAM 4 GB-nyi, a natív tárhely 128 GB, ami microSD kártyával bővíthető. Az akku 3500 mAh-s és egy 10 W-os gyors(acska)töltőt is csomagoltak mellé.

© Newatlas

A lényeg persze az akciókamera. A telefon hátoldalán található triplakamerából a főkamera 16 MP-es, 117 fokos látómezővel. Egy különleges technológiát alkalmazva még gyenge fényviszonyok mellett is nagyon jó felvételek készülhetnek. Bár állóképek is lőhetők, ez a kamera elsősorban videók készítésére alkalmas. Támogatja a 21:9, a 18:9 és a 16:9 képarányt, és csak fekvő tájolású videók rögzíthetők. Van még egy 12 MP-es másodlagos érzékelő f/1,8 rekeszértékkel – általában ezt a kamerát érdemes fotózáshoz használni. Felkerült még egy 5 MP-es mélységérzékelő, ennek köszönhető a bokeh effektus. Természetesen szelfikamera is van, ez 12 MP-es.

A telefon Európában 260 euróba, azaz nagyjából 85 ezer forintba kerül. Ez baráti ár egy Go Pro kamerát kiváltó telefonért, különösen ha hozzávesszük, hogy Google Fotók-támogatás is jár mellé, azaz lesz bőven hely a fotóknak és videóknak.

A One Action nevében nem véletlen a One szócska, a telefon az Android One rendszert futtatja (bár állítólag az Egyesült Államokban Android 9 Pie-jal jelenik meg). Egyébként már nem sok ilyen rendszerű telefont ad ki a gyártó, az Android Headlines ugyanis úgy tudja, hogy a Motorola fokozatosan megszünteti az Android One alkalmazását, miután kiderült, nem kedvelik annyira az ügyfeleik. Többen is attól tartanak, hogy ez azt jelenti, hogy a gyártó nem frissíti majd a One Action szoftverét, de a Motorola megígérte, hogy lesz update, igaz, csak évente.

