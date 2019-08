Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula cégei a Rózsadombon készítik majd az új kampányokat. ","shortLead":"Balásy Gyula cégei a Rózsadombon készítik majd az új kampányokat. ","id":"20190822_Rozsadombi_irodahazba_koltoznek_a_kormany_plakatkampanyait_keszito_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba4f5c-e479-454f-9de7-ad08e97d0bce","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Rozsadombi_irodahazba_koltoznek_a_kormany_plakatkampanyait_keszito_cegek","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:28","title":"Rózsadombi irodaházba költöznek a kormány plakátkampányait készítő cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","shortLead":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","id":"20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b3e169-d12d-41eb-9fab-261b32352773","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:31","title":"Furcsa, gombaszerű felhő jelent meg a Balaton fölött, de nyugalom, nem attól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153417d9-f03c-46b1-81ac-1e1c37107345","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy látszik, a londoni Madame Tussauds panoptikum látogatóit már nem érdekelte a Cheryl Cole-viaszbaba. Levették hát a repertoárról.","shortLead":"Úgy látszik, a londoni Madame Tussauds panoptikum látogatóit már nem érdekelte a Cheryl Cole-viaszbaba. Levették hát...","id":"20190820_Lejart_egy_brit_popsztar_szavatossaga_a_Madame_Tussauds_panoptikumban__on_kit_tavolitana_el_a_muzeumbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=153417d9-f03c-46b1-81ac-1e1c37107345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96701064-a340-4787-af91-e13a11676f8f","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Lejart_egy_brit_popsztar_szavatossaga_a_Madame_Tussauds_panoptikumban__on_kit_tavolitana_el_a_muzeumbol","timestamp":"2019. augusztus. 20. 17:52","title":"Lejárt egy brit popsztár szavatossága a Madame Tussauds panoptikumban - ön kit távolítana el a múzeumból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki, hogy megszilárdítsa hatalmát. A politikai elit többi tagja nem lelkesedik ennyire a választásért, de egyelőre senki nem találta meg a jó megoldást. ","shortLead":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki...","id":"20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428aa61-dc6d-4bf5-86ec-460c9a912fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:00","title":"Matteo Salvini keveri a kártyákat Rómában, de senki nem követné a stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd35c4d5-1d17-40b6-9f46-47e9e85f78bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarország 365 című pályázatra bárki jelentkezhet, a fényképeket pedig akár telefonnal is el lehet készíteni. ","shortLead":"A Magyarország 365 című pályázatra bárki jelentkezhet, a fényképeket pedig akár telefonnal is el lehet készíteni. ","id":"20190822_Magyarorszagrol_szolo_pozitiv_kisugarzasu_kepeket_var_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd35c4d5-1d17-40b6-9f46-47e9e85f78bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67485964-17a0-499b-8bb9-8f7764e31dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Magyarorszagrol_szolo_pozitiv_kisugarzasu_kepeket_var_a_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:35","title":"Magyarországról szóló, pozitív kisugárzású képeket vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","shortLead":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","id":"20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53e5b4a-3bba-4600-8a92-7feb4f663f1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:21","title":"Zöld rendszám és 7 üléses kedvezmény egyszerre: íme a Mercedes EQV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28572a00-9aa3-4209-97da-715a91ea296c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baán László így 20 évig lesz (minimum) igazgatója a rangos intézménynek.","shortLead":"Baán László így 20 évig lesz (minimum) igazgatója a rangos intézménynek.","id":"20190821_Ujabb_ot_evre_Baan_Laszlo_marad_a_Szepmuveszeti_Muzeum_foigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28572a00-9aa3-4209-97da-715a91ea296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc33e8e-5a1b-47ac-ac6c-96573c4a7f45","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Ujabb_ot_evre_Baan_Laszlo_marad_a_Szepmuveszeti_Muzeum_foigazgatoja","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:14","title":"Újabb öt évre Baán László marad a Szépművészeti Múzeum főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265cbda0-84cf-4b54-b601-d37fab6efbff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár vér nem folyt, a YouTube mégis törölt néhány robotharcról készült felvételt, a platform algoritmusa ugyanis azt érzékelte, állatkínzás folyik.","shortLead":"Bár vér nem folyt, a YouTube mégis törölt néhány robotharcról készült felvételt, a platform algoritmusa ugyanis azt...","id":"20190822_robotok_harca_youtube_video_eltavolitasa_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=265cbda0-84cf-4b54-b601-d37fab6efbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a931cc-38bf-4ef1-bb91-69ae1c16a472","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_robotok_harca_youtube_video_eltavolitasa_allatkinzas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:03","title":"Robotok harcáról készült videókat távolított el a YouTube, mert állatkínzásnak vette azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]