Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"942d2ab3-7205-43b4-833b-a8027ed157d3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kübekháza mindössze egy pályázatot nyert ebben a ciklusban, mégis van helyi piacuk, igaz töredékéből, mint amennyit uniós forrásokból költöttek a kormányközeli települések. Boldogulnak a Magyar Falu Program nélkül is, ha muszáj. Mivel a faluban sokan nem tudnak nyaralni, minden hétvégén buli van. Kicsi falu, kicsi strand, a mezítláb kötelező.","shortLead":"Kübekháza mindössze egy pályázatot nyert ebben a ciklusban, mégis van helyi piacuk, igaz töredékéből, mint amennyit...","id":"20190825_Polgarmester_mezitlab_Csinaljunk_egy_helyet_ahol_lehet_szabadon_levegot_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=942d2ab3-7205-43b4-833b-a8027ed157d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a5f273-6c09-476f-9513-2aec3ddc3994","keywords":null,"link":"/kkv/20190825_Polgarmester_mezitlab_Csinaljunk_egy_helyet_ahol_lehet_szabadon_levegot_venni","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:00","title":"A mezítlábas polgármester: Csináljunk egy helyet, ahol lehet szabadon levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt; újra vitáznak, kell-e bojkottálni a pálmaolajat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt...","id":"20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3225db1-2288-474e-be93-b17a9185814e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:00","title":"És akkor Trump megsértődött, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa az augusztus 20-ai légi produkcióról.","shortLead":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa...","id":"20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8904cd7-de4e-44fa-b105-b6f7ea26d03f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Videó: Ezt látták a Gripenek pilótái, amikor augusztus 20-án áthúztak Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Ferencváros nagy meglepetésre 4-1-re kikapott a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának vasárnapi mérkőzésén.

","shortLead":"A címvédő Ferencváros nagy meglepetésre 4-1-re kikapott a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga...","id":"20190825_A_Puskas_Akademia_megverte_a_Fradit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7020e847-6b54-4700-a4a9-326a722ab2df","keywords":null,"link":"/sport/20190825_A_Puskas_Akademia_megverte_a_Fradit","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:12","title":"A Puskás Akadémia meglepetésre megverte a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is megünnepli.","shortLead":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is...","id":"20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8252e8-a5c7-4825-ba8a-e2b2d5d6712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:33","title":"Van egy perce? Írja be a Google-be ezt a címet, csak aztán nehogy beleszédüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","shortLead":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","id":"20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05910590-add4-4149-8830-65bcd16c2ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:45","title":"A megkínzott állatokért tüntettek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette mindezt azután, hogy Emmanuel Macron bejelentette: a hét legfejlettebb ipari ország 20 millió dolláros azonnali segélyt nyújt az amazóniai tüzek megfékezésére.","shortLead":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette...","id":"20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ce3d3-5990-4cb8-b2b8-59ff4e9eb13a","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:04","title":"Bolsonaro szerint a nagyhatalmak gyarmatként kezelik Brazíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fizető jogosult, vagy a nyugdíjas?","shortLead":"A fizető jogosult, vagy a nyugdíjas?","id":"20190825_rezsiutalvany_rendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843584a9-a674-498c-a3a5-6b295a9ccce2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_rezsiutalvany_rendelet","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:28","title":"Újabb kérdés a rezsiutalvánnyal kapcsolatban: mi van, ha nincs a nevünkön rezsiszámla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]